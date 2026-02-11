Logo strona główna
Fakty

17-latka zmarła, nie doczekała się świadczenia. Formularz zawierał "pytania w ogóle nieadekwatne do choroby"

Hania Barczak
17-latka zmarła, nie doczekała się świadczenia. Komisja pytała o absurdalne rzeczy
Źródło: Jarosław Kostkowski/Fakty TVN
Rodzice Hani starali się o świadczenie wspierające. Ich córka przez rok dzielnie walczyła z nowotworem, a oni musieli wypełniać kolejne formularze. Ostatecznie komisja zapowiedziała się na wiosnę, jednak 17-latka zmarła miesiąc temu.

To ich pierwszy miesiąc bez Hani. - Mieliśmy możliwość być z nią do końca. Trzymać ją za rękę. Właściwie wpakowałam się do łóżka i Hania była cały czas przytulona - wspomina Sylwia Barczak, matka dziewczynki.

17-latka poznała diagnozę dokładnie rok temu. Zaczęło się od bólu kolana. To był rak kości z przerzutami. - To jest najbardziej znany z tych mięsaków. No, ale też wtedy, w tamtym okresie, nie wiedziałem, że jest też jednym z najbardziej agresywnych - wyznaje Piotr Barczak, ojciec Hani.

>> Rodzice Hani o ich walce o córkę. "Zależało jej, żeby jej historia nie była cichym przykładem"

- Czasem rozmawiałyśmy o tym, dlaczego akurat ją to spotkało. Ona mówiła, że być może dlatego, żeby to nie chorowali jej bracia. Może dlatego akurat ona, że ona jest na tyle twarda, że sobie z tym poradzi - mówi pani Sylwia.

shutterstock_1978844156
Cisza, która boli bardziej niż choroba. Tak nowotwór zmienia relacje z bliskimi
Agata Daniluk
Zakaz mammografii w Szwajcarii? To niebezpieczny fake news
E-DiLO pokaże ścieżkę chorego. "Dziś często nie wiadomo, co się z nim dzieje"
Piotr Wójcik
shutterstock_2720707841
Piotr myślał, że to wrzody. Lekarz zobaczył "pierwszy GIST w swojej karierze"
Zuzanna Kuffel

Rodzice starali się o dodatkową pomoc

Leczenie pochłaniało ogromne sumy. Pomocą miało być świadczenie wspierające - to ponad cztery tysiące złotych. Formularz wypełniali dwa dni. - Zawiera pytania w ogóle nieadekwatne do choroby. W stylu: czy może sobie umyć zęby? - mówi pani Sylwia.

Po kilku miesiącach urzędnicy zażądali uzupełnienia wniosku. Hania miała udowodnić, że jej matka jest jej opiekunem.

Absurdy systemu opisał portal Business Insider. W grudniu urzędnicy zapowiedzieli, że chcą Hanię odwiedzić wiosną. Jak skwitowała Natalia Szewczak, dziennikarka Business Insider, komisja musi poznać nowy adres dziewczynki - lokalizację jej grobu na cmentarzu.

- Po co ta komisja ma do nas przyjeżdżać? To jakby jest kompletnie bez sensu. Co oni zobaczą, że co, Hania robi sobie kanapkę? - pyta pani Sylwia.

slone przekaski slodkie napoje S shutterstock_1293445375
Po chorobie nowotworowej lepiej unikać słodkich napojów i przekąsek. Badacze ostrzegają
Zdrowie
fast food shutterstock_1492306919
Naukowcy: przetworzone jedzenie działa jak papierosy. To ukryta epidemia naszych czasów
Anna Bielecka
shutterstock_1685962429_1
Test bez norm, diagnoza bez sensu. Lekarz ostrzega: te popularne badania to marketing
Agata Daniluk

"Nasi poprzednicy zaplanowali to świadczenie"

Podobnych historii są tysiące.

- Oczywiście współczujemy rodzinie i zdajemy sobie sprawę, że Hania powinna dostać wsparcie wcześniej. Nasi poprzednicy zaplanowali to świadczenie - przekazała Maja Nowak, pełnomocniczka rządu ds. osób niepełnosprawnych. - Te kolejki są niwelowane, jednak potrzebujemy jeszcze chwili - dodała, mówiąc o innych podobnych wnioskach.

Po tych przeżyciach rodzice nastolatki chcą być wsparciem dla innych. Sylwia Barczak zapowiedziała powołanie stowarzyszenia, które będzie nazwane na cześć Hani.

- Też często rozmawiałyśmy o śmierci. I ona mówiła, że jest na to gotowa. Że przeżyła wszystko, co chciała. Że jest bardzo szczęśliwa. I że jest z tym pogodzona - wspomina pani Sylwia.

OGLĄDAJ: Rodzice Hani o ich walce o córkę. "Zależało jej, żeby jej historia nie była cichym przykładem"
pc

Rodzice Hani o ich walce o córkę. "Zależało jej, żeby jej historia nie była cichym przykładem"

pc
Źródło: Fakty TVN

Źródło zdjęcia głównego: Archiwum prywatne/Fakty TVN

Nowotwory
Opieka społeczna
Jarosław Kostkowski
Jarosław Kostkowski
Reporter "Faktów" TVN w Poznaniu
