Nastolatek z Polski rozkochał w sobie Portugalię. Za młody na kadrę?

Oskar Pietuszewski jest dziś jednym z najgorętszych nazwisk polskiej piłki. Jesienią wyrósł ponad PKO BP Ekstraklasę i prowadził Jagiellonię przez kolejne szczeble Ligi Konferencji Europy. Przykuł uwagę największych na Starym Kontynencie i ostatecznie za osiem milionów euro (dane za Transfemarkt) trafił do FC Porto. Od tamtej pory jego kariera nabrała zawrotnego tempa.

W połowie stycznia, w kilkunastominutowym debiucie z Vitorią Guimaraes, wywalczył rzut karny na wagę zwycięstwa. Miesiąc później został najmłodszym zagranicznym piłkarzem w podstawowym składzie Smoków, a pod koniec lutego zaczął strzeleckie popisy. Trafił do siatki, ośmieszył mistrza świata Nicolasa Otamendiego, strzelając gola Benfice, a w niedzielę zdobył kolejną bramkę w starciu z Moreirense.

𝐂𝐔𝐃𝐎𝐖𝐍𝐘 𝐏𝐈𝐄𝐓𝐔𝐒𝐙𝐄𝐖𝐒𝐊𝐈! 🤯🇵🇱



Wielki Oskar! Polak zatańczył w polu karnym Benfiki 💃 Otamendi położony w kapitalnym stylu.



CO. ZA. AKCJA! 🔥👏 #PortuGOL — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) March 8, 2026

To wszystko ledwie w dwa miesiące. A nie brakowało przecież głosów, że Polak przygodę z Portugalią zacznie od drugiej drużyny FC Porto. Dziś nikt sobie tego nie wyobraża. Genialny 17-latek jest na ustach piłkarskiej Portugalii, a zachwytów nad jego grą nie ma końca też w Polsce.

"Pietuszewski przerósł oczekiwania. Nadał drużynie nowy ofensywny wymiar, a jego bezpośrednia, śmiała i nieustraszona gra w ofensywie dodała drużynie Fariolego kreatywności i nieprzewidywalności" - analizował po meczu z Moreirense twórca serwisu PortuGoal Tom Kundert.

Urban tonuje nastroje

Zupełnie naturalne wydaje się, że piłkarz w takiej formie musi przed barażami mistrzostw świata trafić do reprezentacji Polski. Ale czy trafi, wiadomo będzie dopiero w piątek 20 marca, kiedy Urban i PZPN ogłoszą powołania. Wszystko za sprawą selekcjonera, który konsekwentnie tonuje nastroje i studzi gorące głowy kibiców.

Selekcjoner reprezentacji Polski Jan Urban Źródło: Leszek Szymański/PAP

- Dzisiaj na tapet jest wzięty Oskar, wcześniej byli też inni, o których teraz już przestało się mówić. Wszystko w zależności od tego, jaką dyspozycję prezentowali. Natomiast ja tak szybko się nie podniecam, że ktoś ma kilka meczów dobrych, pół rundy, czy nawet pół roku. I od razu musi grać w reprezentacji Polski? W moim przekonaniu tak to nie działa - mówił selekcjoner w wywiadzie dla "Wprost", opublikowanym 10 marca, czyli już po spektakularnym występie Pietuszewskiego przeciwko Benfice.

Oskar Pietuszewski podczas meczu z Benficą Źródło: RODRIGO ANTUNES/PAP

Do samego 17-latka całe to zamieszanie jakby nie docierało. On dawał kolejne popisy, a selekcjoner obstawał przy swoim. - Argumenty przeciw? Zalewski, Kamiński, Szymański na przykład - wyliczał w wyemitowanym w niedzielny wieczór wywiadzie z Canal+.

Urban poszedł nawet dalej, twierdząc, że brak powołania do pierwszej reprezentacji jesienią pomógł Pietuszewskiemu w transferze do FC Porto. Argumentował, że ewentualny słaby występ w kadrze byłby argumentem dla Portugalczyków, by zbijać cenę za transfer nastolatka.

Powołania kategorycznie nie wykluczył. - Zalewskiego nie ma w pierwszym spotkaniu, więc to możliwe. Będziemy jednak decydować, bo może ktoś dałby więcej. Sprawdzimy to, zobaczymy i zdecydujemy - dodał.

Eksperci zgodni: Pietuszewski potrzebny reprezentacji

Zasadnicze pytanie brzmi jednak, czy piłkarska reprezentacja Polski, która w końcówce marca stanie do decydującej batalii o występ w mundialu, może pozwolić sobie na rezygnację z piłkarza w takiej formie?

- Wydaje mi się, że selekcjoner Jan Urban doskonale zna walory i możliwości Oskara i raczej przekomarza się z dziennikarzami, aniżeli mówi poważnie. Pietuszewski od momentu transferu jak najbardziej zasługuje na powołanie i jestem przekonany, że jeżeli zdrowie mu pozwoli, to znajdzie się w szerokiej kadrze na baraże - mówi w rozmowie z TVN24+ były doskonały napastnik i reprezentant Polski Tomasz Frankowski.