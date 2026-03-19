Nastolatek z Polski rozkochał w sobie Portugalię. Za młody na kadrę?

Oskar Pietuszewski notuje kapitalne wejście do FC Porto
Źródło: MIGUEL A. LOPES/PAP
To już ten moment czy wciąż nie? Sprawą powołania Oskara Pietuszewskiego do kadry żyje piłkarska Polska. Selekcjoner Jan Urban serią wypowiedzi tonuje nastroje wokół rewelacyjnego nastolatka, ale czy przed barażami naprawdę odważy się z niego zrezygnować? Eksperci piłkarscy nie mają wątpliwości. Artykuł dostępny w subskrypcji

Oskar Pietuszewski jest dziś jednym z najgorętszych nazwisk polskiej piłki. Jesienią wyrósł ponad PKO BP Ekstraklasę i prowadził Jagiellonię przez kolejne szczeble Ligi Konferencji Europy. Przykuł uwagę największych na Starym Kontynencie i ostatecznie za osiem milionów euro (dane za Transfemarkt) trafił do FC Porto. Od tamtej pory jego kariera nabrała zawrotnego tempa.

W połowie stycznia, w kilkunastominutowym debiucie z Vitorią Guimaraes, wywalczył rzut karny na wagę zwycięstwa. Miesiąc później został najmłodszym zagranicznym piłkarzem w podstawowym składzie Smoków, a pod koniec lutego zaczął strzeleckie popisy. Trafił do siatki, ośmieszył mistrza świata Nicolasa Otamendiego, strzelając gola Benfice, a w niedzielę zdobył kolejną bramkę w starciu z Moreirense.

To wszystko ledwie w dwa miesiące. A nie brakowało przecież głosów, że Polak przygodę z Portugalią zacznie od drugiej drużyny FC Porto. Dziś nikt sobie tego nie wyobraża. Genialny 17-latek jest na ustach piłkarskiej Portugalii, a zachwytów nad jego grą nie ma końca też w Polsce.

"Pietuszewski przerósł oczekiwania. Nadał drużynie nowy ofensywny wymiar, a jego bezpośrednia, śmiała i nieustraszona gra w ofensywie dodała drużynie Fariolego kreatywności i nieprzewidywalności" - analizował po meczu z Moreirense twórca serwisu PortuGoal Tom Kundert.

Zupełnie naturalne wydaje się, że piłkarz w takiej formie musi przed barażami mistrzostw świata trafić do reprezentacji Polski. Ale czy trafi, wiadomo będzie dopiero w piątek 20 marca, kiedy Urban i PZPN ogłoszą powołania. Wszystko za sprawą selekcjonera, który konsekwentnie tonuje nastroje i studzi gorące głowy kibiców.

- Dzisiaj na tapet jest wzięty Oskar, wcześniej byli też inni, o których teraz już przestało się mówić. Wszystko w zależności od tego, jaką dyspozycję prezentowali. Natomiast ja tak szybko się nie podniecam, że ktoś ma kilka meczów dobrych, pół rundy, czy nawet pół roku. I od razu musi grać w reprezentacji Polski? W moim przekonaniu tak to nie działa - mówił selekcjoner w wywiadzie dla "Wprost", opublikowanym 10 marca, czyli już po spektakularnym występie Pietuszewskiego przeciwko Benfice.

Do samego 17-latka całe to zamieszanie jakby nie docierało. On dawał kolejne popisy, a selekcjoner obstawał przy swoim. - Argumenty przeciw? Zalewski, Kamiński, Szymański na przykład - wyliczał w wyemitowanym w niedzielny wieczór wywiadzie z Canal+.

Urban poszedł nawet dalej, twierdząc, że brak powołania do pierwszej reprezentacji jesienią pomógł Pietuszewskiemu w transferze do FC Porto. Argumentował, że ewentualny słaby występ w kadrze byłby argumentem dla Portugalczyków, by zbijać cenę za transfer nastolatka.

Powołania kategorycznie nie wykluczył. - Zalewskiego nie ma w pierwszym spotkaniu, więc to możliwe. Będziemy jednak decydować, bo może ktoś dałby więcej. Sprawdzimy to, zobaczymy i zdecydujemy - dodał.

Eksperci zgodni: Pietuszewski potrzebny reprezentacji

Zasadnicze pytanie brzmi jednak, czy piłkarska reprezentacja Polski, która w końcówce marca stanie do decydującej batalii o występ w mundialu, może pozwolić sobie na rezygnację z piłkarza w takiej formie?

Z tego artykułu dowiesz się:
  • Czy Oskar Pietuszewski może liczyć na powołanie do reprezentacji Polski na baraże?
  • Jak selekcjoner Jan Urban argumentuje swoją ostrożność wobec młodego piłkarza?
  • Co sądzą eksperci i byli reprezentanci o szansach Pietuszewskiego na grę w kadrze?

- Wydaje mi się, że selekcjoner Jan Urban doskonale zna walory i możliwości Oskara i raczej przekomarza się z dziennikarzami, aniżeli mówi poważnie. Pietuszewski od momentu transferu jak najbardziej zasługuje na powołanie i jestem przekonany, że jeżeli zdrowie mu pozwoli, to znajdzie się w szerokiej kadrze na baraże - mówi w rozmowie z TVN24+ były doskonały napastnik i reprezentant Polski Tomasz Frankowski.

Zwiń opisWięcej
