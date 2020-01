Samochód spadł ze zbocza. 10-latek wybił szybę głową i uratował inne dzieci

Ani Wolverhampton, ani Manchester United nie chciały przegrać tego meczu. Ale przez większość spotkania wiele wskazywało na to, że żadna z drużyn nie była wystarczająco zdeterminowana, by go wygrać. Po niezbyt porywającym widowisku w trzeciej rundzie Pucharu Anglii pojedynek Wolves z Czerwonymi Diabłami zakończył się bezbramkowym remisem. zobacz więcej »