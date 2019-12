Papież: na peryferiach egzystencjalnych jest więcej pragnienia nadziei i zbawienia





Chrześcijański styl życia to łagodność, odwaga, pokora i braterstwo - mówił papież Franciszek w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia. Tego dnia Kościół czci świętego Szczepana, pierwszego męczennika. - Jego świadectwo, osiągające szczyt w męczeństwie, jest źródłem inspiracji dla odnowy naszych wspólnot chrześcijańskich - przekonywał.

Franciszek, zwracając się do 25 tysięcy ludzi zebranych w czwartek w południe na placu Świętego Piotra, zwrócił uwagę, że "w radosnym klimacie Bożego Narodzenia wspominanie pierwszego chrześcijanina zabitego za wiarę mogłoby wydawać się nie na miejscu".

"Niech odkupiciel świata stanie się światłem dla ukochanej Ukrainy" Papież Franciszek... czytaj dalej » - Ale właśnie w perspektywie wiary dzisiejsza uroczystość współbrzmi zgodnie z prawdziwym znaczeniem Bożego Narodzenia - podkreślił.

Papież o gestach braterstwa

Papież zaznaczył, że w męczeństwie świętego Szczepana "przemoc została pokonana przez miłość, a śmierć przez życie". Przypomniał, że męczennik, ukamienowany w Jerozolimie około 36 roku, przebaczył swym prześladowcom.

- Ten młody sługa ewangelii potrafił opowiadać o Jezusie słowami, ale przede wszystkim swoim życiem - mówił Franciszek.

Pasterka w bazylice Świętego Piotra. Przewodniczył papież Franciszek Papież Franciszek... czytaj dalej » Zachęcił do tego, aby świadectwo świętego Szczepana było wzorem stylu życia ukształtowanego przez Jezusa: "łagodnego i odważnego, pokornego i szlachetnego, bez przemocy, mocnego".

- Uczy on nas głoszenia Chrystusa poprzez gesty braterstwa i ewangelicznej miłości - wyjaśnił papież.

- Jego świadectwo, osiągające szczyt w męczeństwie, jest źródłem inspiracji dla odnowy naszych wspólnot chrześcijańskich. Są one powołane do tego, by stawały się coraz bardziej misyjne, wszystkie dążące do ewangelizacji, zdecydowane dotrzeć do mężczyzn i kobiet na peryferiach egzystencjalnych i geograficznych, gdzie jest więcej pragnienia nadziei i zbawienia - tłumaczył Franciszek.

Na zakończenie spotkania papież modlił się za ofiary tajfunu Phanfone, który uderzył w Filipiny.

Następnie podziękował za życzenia, jakie otrzymał z całego świata. - Nie mam możliwości, by każdemu odpowiedzieć, ale za każdego się modlę - zapewnił.