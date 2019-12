Tusk: od kilku lat "dość zamaszystym krokiem" wychodzimy z Unii

Były przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk powiedział we wtorek we Wrocławiu, że Polsce nie grozi polexit na wzór tego, co się stało w Wielkiej Brytanii, ale od paru lat konsekwentnie, "systematycznym i zamaszystym krokiem" występujemy z Unii Europejskiej.

Tusk: jeśli władza rzuca się na sądownictwo, chodzi o to, żeby móc bezkarnie kraść Wszędzie tam,... czytaj dalej » Tusk uczestniczył we wtorek we Wrocławiu w spotkaniu promującym jego książkę pt. "Szczerze". Szef Europejskiej Partii Ludowej mówił między innymi o tym, że Polsce nie grozi polexit na wzór tego, co się stało w Wielkiej Brytanii.

"Żaden polexit nam nie grozi, tylko wypierpol"

– W przypadku rządów PiS, biorąc pod uwagę polityczny cynizm i pragmatyzm, nie sądzę, żeby (Jarosław - red.) Kaczyński decydował się na hasło polexitu, mając na uwadze, jak duży odsetek Polaków uważa, że nasze miejsce jest w Unii Europejskiej – podkreślił Tusk.

– Każdy, kto by otwarcie powiedział, że szykujemy się do wyjścia, naraziłby się dość szybko na przegraną – ocenił Donald Tusk. – Ale ktoś powiedział "kochani, tu żaden polexit nam nie grozi, tylko 'wypierpol'" – dodał.

Oglądaj Wideo: tvn24 "Żaden polexit nam nie grozi, tylko wypierpol" - Ten skrót myślowy też jest nie do końca uzasadniony, bo nikt nikogo z Unii Europejskiej nie wyrzuci – zastrzegł były polski premier i przewodniczący Rady Europejskiej.

Tusk: oni nie ukrywają, że chodzi o zmuszenie sędziów do milczenia Warto, żeby... czytaj dalej » Donald Tusk zwrócił uwagę na decyzje rządu dotyczące wymiaru sprawiedliwości oraz wolności mediów. – My sobie nie zdajemy sprawy, bo ciągle mamy na rynku niezależne i wolne media. W związku z tym trudno jest nam sobie uświadomić, jak daleko zaszedł proces kontroli mediów i odbierania mediów w Polsce – powiedział szef Europejskiej Partii Ludowej.

– Ale ci, którzy obserwują z zewnątrz te procesy i tworzą indeks wolności prasy, to my od 2014 roku systematycznie obsuwamy się mniej więcej dziesięć pozycji co rok w dół. Obecnie blisko połowa państw afrykańskich jest przed Polską, jeśli chodzi o indeks wolności mediów – dodał.

– W tym samym miejscu znajdziemy się niedługo, jeśli chodzi o system sprawiedliwości w Polsce – ocenił były premier.

Oglądaj Wideo: tvn24 Donald Tusk o wolności mediów w Polsce

"Polsce grożą polityczne peryferia"

Donald Tusk powiedział też, że Polska nie zostanie wyrzucona z Unii Europejskiej, ponieważ tego nie przewidują traktaty europejskie. – Polsce grozi to, że korzystając z pretekstów, jakie daje Warszawa czy Budapeszt, coraz wyraźniej będą słyszalni ci, którzy chcieliby powrotu Europy rozbitej na kilka klubów – powiedział Donald Tusk.

Zdaniem przewodniczącego Europejskiej Partii Ludowej "będziemy formalnie członkiem Unii Europejskiej, ale rdzeń Europy będzie organizował się na starą modłę i Polska znajdzie się na politycznych peryferiach".

Oglądaj Wideo: tvn24 "Polsce grożą polityczne peryferia" Zdaniem Donalda Tuska, Polska od paru lat konsekwentnie występuje z Unii. – I to dość zamaszystym krokiem – podkreślił. – I nie ma znaczenia, że będziemy zapisani formalnie jako uczestnicy Unii Europejskiej, jeśli któregoś dnia okaże się, że poza tym zapisem nic europejskiego w naszym życiu publicznym już nie ma – mówił.

Donald Tusk wskazał, że w związku z tym "to jest ostatni moment, żeby wystąpić w obronie naszej europejskości".

Oglądaj Wideo: tvn24 "Polska występuje systematycznie z Unii"