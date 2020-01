"Iran nigdy nie będzie miał broni nuklearnej!" - napisał na Twitterze prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump w reakcji na oświadczenie Iranu w sprawie zapowiedzi wycofania się z realizacji porozumienia nuklearnego. Zaniepokojenie w tej sprawie wyraziła Unia Europejska.

Donald Trump zareagował na niedzielną decyzję prezydenta Hasana Rowhaniego, który oświadczył, że Iran nie będzie się już stosował do ograniczeń, wynikających z podpisanego w 2015 roku porozumienia nuklearnego.

"Iran nigdy nie będzie miał broni nuklearnej!" - napisał na Twitterze prezydent Stanów Zjednoczonych w poniedziałek.



IRAN WILL NEVER HAVE A NUCLEAR WEAPON! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 stycznia 2020

Iran będzie wzbogacał uran bez ograniczeń

W oświadczeniu administracji Rowhaniego, wyemitowanym przez irańską państwową telewizję, zapowiedziano, że Iran nie będzie przestrzegał ograniczeń dotyczących wzbogacania uranu, ilości magazynowanego wzbogaconego uranu, a także badań i rozwoju w tej dziedzinie.

Zaznaczono, że Iran będzie utrzymywał współpracę z Międzynarodową Agencją Energii Atomowej i decyzja może być cofnięta, jeśli USA zniosą sankcje nałożone na Teheran. Dodano, że Iran jest też otwarty na negocjacje z europejskimi partnerami.

To reakcja na przeprowadzony w nocy z czwartku na piątek przez USA atak w Bagdadzie, w którym zginął dowódca elitarnej irańskiej jednostki Al-Kuds generał Kasem Sulejmani.

"Porozumienie powstrzymywało Iran"



Iran już wcześniej ogłaszał stopniowe ograniczanie swoich zobowiązań, wynikających z traktatu po jednostronnym wycofaniu się USA w maju 2018 roku z porozumienia. Stany Zjednoczone wznowiły wobec tego kraju surowe sankcje gospodarcze, w tym m.in. na eksport irańskiej ropy naftowej.

Irańska Agencja...

Stronami umowy nuklearnej z Iranem były USA, Rosja, Chiny, Wielka Brytania, Francja, Niemcy i Unia Europejska.

UE wyraża zaniepokojenie

Unia Europejska wyraziła w poniedziałek zaniepokojenie oświadczeniem Iranu w sprawie wycofania się z realizacji porozumienia nuklearnego w reakcji na zabójstwo generała Kasema Sulejmaniego.

"Głęboko ubolewam z powodu oświadczenia Iranu w sprawie porozumienia nuklearnego. Jak zawsze będziemy polegać na działaniach Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej. Pełne wdrożenie porozumienia nuklearnego przez wszystkich jest teraz ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej dla stabilności regionalnej i globalnego bezpieczeństwa" - napisał w poniedziałek na Twitterze szef unijnej dyplomacji Josep Borrell. Podkreślił też, że zamierza prowadzić dialog w tej kwestii.





Deeply regret Iran’s latest announcement on #JCPOA. As ever we will rely on @iaeaorg verification. Full implementation of #NuclearDeal by all is now more important than ever, for regional stability & global security. I will continue working with all participants on way forward. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) 6 stycznia 2020



Rzecznik KE ds. zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Peter Stano powiedział w poniedziałek na konferencji, że UE prowadzi działania w wielu obszarach, które mają prowadzić do deeskalacji napięcia w regionie. Nie podał jednak szczegółów. Wskazał, że w interesie Europejczyków jest utrzymanie porozumienia nuklearnego z Iranem. Dodał, że w tej kwestii trzeba jednak czekać z decyzjami na weryfikację sytuacji ze strony Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej.

Źródło: PAP/Maciej Zieliński Wzbogacanie uranu