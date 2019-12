Udany start Chińczyków. "Długi Marsz będzie wykonywał ważne misje"

Terroryści z tak zwanego Państwa Islamskiego (IS) twierdzą, że dokonali egzekucji na 11 chrześcijańskich zakładnikach w Nigerii. Morderstwa dokonać miała grupa z Zachodnioafrykańskiej Prowincji IS (ISWAP) w akcie zemsty za zamordowanie lidera IS Abu Bakra al-Bagdadiego i jego rzecznika Abu al-Hasana Al-Muhadżira. zobacz więcej »