Uciekał, policjanci użyli broni. Trafili go w plecy

Mężczyzna został postrzelony na ulicy Sopoćki w Białymstoku

13.11. | Białostoccy policjanci podczas rutynowej kontroli drogowej, zatrzymali mężczyznę, który był poszukiwany do odbycia kary pół roku więzienia. Ścigany 37-latek rzucił się do ucieczki. Nie reagował na ich sygnały, wtedy wyjęli broń. Zbieg został raniony w pośladek. Trafił do szpitala. Sprawę przejęła prokuratura.

