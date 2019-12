Od Hiszpanii po Dagestan. Nowe tropy i historia tygrysów w "Czarno na białym"

Video: tvn24

Droga tygrysów do Rosji. Pytania o zadania polskich służb

06.12 | Część zwierząt trafiła już do azylu w Hiszpanii, a sprawą i losem tygrysów wiezionych z Włoch do Rosji interesowały się media na całym świecie. U nas kluczowe w tej sprawie pytania, między innymi o wspomniany cel podróży zwierząt, bo Rosja to wersja oficjalna, ale nie potwierdzona ostatecznie. A Łukasz Karusta pyta nie tylko o to. W tym materiale padną także pytania czy był to przemyt, czy prawidłowo wystawiono dokumenty i wreszcie, czy polskie służby wywiązały się w tej sprawie ze swoich zadań.

