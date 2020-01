Córka Sulejmaniego grozi USA: rodziny żołnierzy będą czekały na śmierć swoich dzieci

Setki tysięcy osób wzięły udział w poniedziałkowych uroczystościach pogrzebowych Kasema Sulejmaniego, dowódcy elitarnej jednostki Al-Kuds, w Teheranie. Córka zabitego generała, zwracając się do tłumu, powiedziała, że decyzja Donalda Trumpa o przeprowadzeniu ataku "doprowadziła do powstania historycznego związku" Iraku i Iranu, i "wiecznej nienawiści do Stanów Zjednoczonych”.

Podczas uroczystości pogrzebowych Kasema Sulejmaniego, dowódcy elitarnej jednostki Al-Kuds, zabitego w zeszłym tygodniu podczas ataku rakietowego USA, nad ciałem generała modlił się i płakał sam duchowo-polityczny przywódca Iranu ajatollah Ali Chamenei.

"Rodziny żołnierzy będą czekały na śmierć swoich dzieci"

Setki tysięcy ludzi na ulicach Teheranu. Żegnają "generała cienia" Iran będzie szedł... czytaj dalej » Córka zabitego generała, Zeinab Sulejman, powiedziała - zwracając się do tłumu - że Iran pomści śmierć jej ojca. - Rodziny amerykańskich żołnierzy znajdujący się w zachodniej Azji, którzy doświadczają upokorzenia Stanów Zjednoczonych podczas walk w Syrii, Iraku, Libanie, Afganistanie, Jemenie, Palestynie, będą spędzały dni w oczekiwaniu na śmierć swoich dzieci – powiedziała Zeinab Sulejman.

- Panie hazardzisto Trumpie, twoje diabelskie kroki stworzenia podziałów pomiędzy narodami Iranu i Iraku było strategicznym błędem, a zabijając dwóch wspaniałych mudżahedinów (męczenników - red.) doprowadziłeś do historycznego związku tych dwóch narodów i doprowadziłeś do wiecznej nienawiści do Stanów Zjednoczonych – dodała.

Nowy dowódca jednostki Al-Kuds, generał Esmail Gani, który był do tej pory zastępcą Sulejmaniego, stał podczas uroczystości pogrzebowych obok ajatollaha Chameneia.

Przed rozpoczęciem ceremonii on również zagroził zemstą Stanom Zjednoczonym, mówiąc, że "z całą pewnością" podjęte zostaną stosowne kroki, a Iran będzie nadal szedł drogą wyznaczoną przez Sulejmaniego, aby wypchnąć wszystkie siły USA z całego Bliskiego Wschodu.

Źródło: PAP/EPA/Iranian Supreme Leader Office Handout Nowy dowódca jednostki Al-Kuds, generał Esmail Gani, płaczący w czasie uroczystości w Teheranie We wtorek w rodzinnym mieście Sulejmaniego, Kermanie, dowódca Gwardii Rewolucyjnej Hosejn Salami wychwalał czyny zabitego generała i powiedział, że jako męczennik stanowi on jeszcze większe zagrożenie dla wrogów Iranu. - Męczennik Kasem Sulejmani jest potężniejszy teraz, gdy nie żyje - mówił Salami do wielu tysięcy osób na centralnym placu Azadi w Kermanie. - Wróg zabił go w niesprawiedliwy sposób - dodał dowódca Gwardii Rewolucyjnej, wywołując okrzyki tłumu: "Śmierć Ameryce!".

Śmierć generała

Dowódca elitarnej jednostki Al-Kuds generał Kasem Sulejmani oraz jeden z dowódców proirańskiej milicji w Iraku Abu Mahdi al-Muhandis zginęli w nocy z czwartku na piątek na międzynarodowym lotnisku w Bagdadzie. Władze USA potwierdziły dokonanie tego ataku.

W reakcji lider drugiej co do wielkości frakcji w parlamencie Iraku al-Fatah i zarazem dowódca największej milicji szyickiej Hadi al-Amiri wezwał w piątek wszystkie irackie ugrupowania do zjednoczenia się i wyrzucenia z kraju sił USA.

Źródło: PAP/EPA/IRANIAN SUPREME LEADER'S OFFICE HANDOUT Irańczycy zapowiedzieli odwet za zabicie Kasema Sulejmaniego Najważniejszy przywódca duchowy Iraku, wielki ajatollah Ali al-Sistani, potępił zabicie Sulejmaniego i Muhandisa, ale wezwał Irakijczyków do zachowania spokoju.

Premier Iraku Adil Abd al-Mahdi nazwał wcześniej zabicie Sulejmaniego i Muhandisa "kolosalnym pogwałceniem suwerenności Iraku", które "uruchomi niszczycielską wojnę w Iraku, regionie i na świecie".

Reakcja Iranu na śmierć generała

Agencja Associated Press podkreśla, że śmierć Sulejmaniego zjednoczyła na jakiś czas irańskich polityków i przywódców wszelkich orientacji i uciszyła antyrządowe protesty, które wstrząsały Iranem od połowy listopada.

Od momentu śmierci Sulejmaniego, napięcie na Bliskim Wschodzie rośnie. W ostatnich dniach prezydent USA Donald Trump zaapelował do Iranu, by ten przestał grozić Amerykanom w regionie. Napisał, że każdy taki atak spotka się z odpowiedzią, a USA wyznaczyły 52 potencjalne cele ważne dla Irańczyków.

W odpowiedzi prezydent Hasan Rowhani napisał, że "nikt nie powinien grozić jego narodowi".

Sekretarz Najwyższej Rady Bezpieczeństwa Narodowego Ali Szamchani, cytowany przez agencję Fars, przekazał we wtorek, że Iran rozważa 13 "scenariuszy zemsty" w odwecie za amerykański atak.

