Zarzuty dla opiekunki, która trzymała dzieci w przepełnionej piwnicy

58-letnia Carla Faith została aresztowana pod zarzutem narażenia na niebezpieczeństwo dzieci, którymi miała się opiekować. 26 dzieci w wieku przedszkolnym ukrytych było za prowizoryczną ścianą w placówce opiekuńczej prowadzonej przez kobietę.

Jak poinformowała w czwartek lokalna policja, Carla Faith została zatrzymana w poniedziałek po trwającym sześć tygodni dochodzeniu.

Wszczęto je w połowie listopada po zawiadomieniu o przepełnionej placówce przedszkolnej. Play Mountain Place znajdowało się w wielopiętrowym wiktoriańskim domu w Colorado Springs w amerykańskim stanie Kolorado.

Po doniesieniu policja odkryła w budynku 26 dzieci ukrytych w piwnicy znajdującej się za prowizoryczną ścianą. Wszystkie dzieci miały poniżej dwóch lat. Razem z nimi w piwnicy znajdowało się dwoje dorosłych.

Według nakazu aresztu, do którego dotarł dziennik "The Gazette", większość dzieci było odwodnionych i w brudnych, wilgotnych pieluchach.

Zaalarmował płacz dziecka

W momencie pojawienia się policji, opiekunka Carla Faith twierdziła, że w placówce nie ma piwnicy, a dzieci przebywają w parku. Uwadze jednego z funkcjonariuszy nie uszła jednak sterta dziecięcych plecaków pozostawionych w szafie, drugiemu natomiast - dochodzące z piwnicy dźwięki: muzyka i płacz dziecka. Niedługo potem policjanci dotarli do zakrytej rośliną doniczkową ściany, za którą ukryto dzieci.

Policjanci w piwnicy zobaczyli trzy pokoje: jeden z dziecięcymi zabawkami i wysokimi stołkami, drugi - kuchenny oraz trzeci z łóżeczkami i stanowiskami do zmiany pieluch. W pomieszczeniach znajdowały się także szafki z wypisanymi na nich imionami dzieci.

5 grudnia, czyli trzy tygodnie po pierwszej interwencji, do placówki weszli śledczy oraz funkcjonariusze straży pożarnej. Odnotowali wiele naruszeń bezpieczeństwa, w tym brak czujników tlenku węgla oraz błędnie poprowadzone wyjścia ewakuacyjne.

Źródło: Google Maps Play Mountain Place znajduje się w Colorado Springs w amerykańskim stanie Kolorado

Placówka już zamknięta

Rodzice nie mieli pojęcia ani o przetrzymywaniu ich dzieci w piwnicy, ani o tym, że Carla Faith opiekuje się tak dużą liczbą dzieci. Play Mountain Place była przystosowana jedynie dla sześciorga dzieci, z zastrzeżeniem, że jedynie dwoje może mieć mniej niż dwa lata.



Stanowy Departament Opieki Społecznej zawiesił już licencję placówce. Ta sama instytucja w listopadzie poleciła Faith zamknięcie dwóch podobnych miejsc w tym samym mieście.

Faith postawiono zarzut narażenia dzieci na niebezpieczeństwo oraz próbę wpłynięcia na funkcjonariusza publicznego. Podobne zarzuty usłyszały jej trzy pracownice: 31-letnia Katelynne Nelson, 35-letnia Christina Swauger oraz 24-letnia Valerie Fresquez.

58-latka wpłaciła poręczenie w wysokości trzech tysięcy dolarów i wyszła z aresztu, w którym przebywała od poniedziałku. Kolejna jej rozprawa zaplanowana jest na 2 stycznia przyszłego roku.

Źródło: ENEX Razem z Faith aresztowane zostały trzy inne osoby