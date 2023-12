Co zrobić z olejem po smażeniu świątecznych potraw? Nie wylewaj go do kanalizacji

Wigilia Bożego Narodzenia to czas pieczenia, gotowania, ale też smażenia - ryb, krokietów czy pierogów. Co zrobić z pozostałym tłuszczem? Gdzie wylać zużyty olej, a jak pod żadnym pozorem nie należy go utylizować?

W wielu domach w tych dniach trwa przygotowywanie tradycyjnych świątecznych potraw. Tradycyjnie też wiele osób stanie przed dylematem, co zrobić z tłuszczem po smażeniu bożonarodzeniowych przysmaków. Jak poprawnie i bezpiecznie go zutylizować, a czego nie robić?

Przede wszystkim oleju po smażeniu nie należy wylewać do ubikacji czy zlewu. Po przelaniu do kanalizacji tłuszcze błyskawicznie tężeją. To zaś powoduje powstawanie trudnych do usunięcia zatorów, które blokują odpływ ścieków do sieci, a w konsekwencji prowadzą do ich cofania i wybijania. "Pamiętaj, sedes to nie kosz na śmieci! Nie wylewaj do niego oleju, ponieważ zapycha kanalizację" - ostrzega Urząd Miasta Stołecznego Warszawy. Dodatkowo, jak wskazuje portal segregujolej.pl, większość oczyszczalni ścieków nie radzi sobie w pełni z usuwaniem ze ścieków oleju, z uwagi na co "często trafia on do ekosystemu wraz z wodą".

O tym, że zapchana kanalizacja to w święta duży kłopot przypominał rok temu przed świętami Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łodzi, publikując zdjęcia tego, co w niej zostaje.

Zator tłuszczu w łódzkim kanale ZWiK w Łodzi

Zużytego oleju spożywczego nie można też kompostować. Zanieczyszcza on bowiem glebę i zabija drobne żyjące w niej organizmy – wskazuje serwis segregujolej.pl.

Co zrobić z olejem po smażeniu?

Jak więc pozbyć się resztek tłuszczu po smażeniu? W przypadku, gdy ich ilość jest niewielka można, po wystudzeniu, zetrzeć je ręcznikiem papierowym i wraz z nim wyrzucić do śmieci zmieszanych.

Jeśli oleju jest więcej, można przelać go do słoika lub innego pojemnika i zutylizować wraz z nim. Warszawski urząd radzi, by olej ze smażenia zbierać do słoika, a następnie oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych lub Mobilnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Warto wiedzieć, że resztki oleju do smażenia można też poddać recyklingowi. W tym celu, po wystudzeniu, tłuszcz należy przelać do plastikowej butelki. Przydatny do tego okazać się może lejek kuchenny. Po zapełnieniu butelki, należy zanieść ją do specjalnego pojemnika do segregacji zużytego oleju i tłuszczu. Pojemniki tego typu można rozpoznać po pomarańczowym kolorze kubła i czarnym wieku.

Autor:jdw//am

Źródło: TVN24.pl