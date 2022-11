Jedzenie tego zwiększa ryzyko przedwczesnej śmierci. Alarmujące dane naukowców

Naukowcy przeanalizowali 541 260 przypadków zgonów osób w wieku od 30 do 69 lat z 2019 roku, które uznaje się, że zmarły przedwcześnie. Doszli do wniosku, że 261 061 z nich można było zapobiec. Według nich 57 tys. osób zmarło z powodu nadmiernego spożycia przetworzonej żywności, co odpowiada za nieco ponad 10 proc. wszystkich przedwczesnych zgonów w Brazylii w analizowanym roku. - Konsumpcja żywności wysoko przetworzonej wiąże się z wieloma chorobami, takimi jak otyłość, choroby serca, cukrzyca, niektóre rodzaje raka i inne, co stanowi istotną przyczynę możliwych do uniknięcia przedwczesnych zgonów wśród dorosłych Brazylijczyków - wskazał dr Eduardo AF Nilson, współautor badania.