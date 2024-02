Pierwszy przypadek dżumy od lat. Pacjent mógł się zarazić od swojego kota

Dżuma - objawy

Dżuma jest groźną i bardzo zakaźną chorobą, wywoływaną przez beztlenowe pałeczki Yersinia pestis. Wyróżnia się trzy postaci dżumy: płucną - gdy do zakażenia bakterią dochodzi drogą kropelkową, węzłową (dymieniczną) - gdy do zakażenia dochodzi najczęściej wskutek ugryzienia przez zakażone zwierzę (głównie są to gryzonie) oraz postać posocznicową (septyczną) - gdy, często w następstwie dżumy dymienicznej, pałeczki namnażają się we krwi, powodując sepsę. Objawy dżumy u ludzi zazwyczaj pojawiają się po 2-8 dniach od momentu zakażenia. W zależności od postaci choroby, mogą one obejmować nagłą gorączkę, ból głowy, nudności, osłabienie, dreszcze, kaszel, ciężki oddech, bóle mięśni, wyraźnie opuchnięte węzły chłonne.