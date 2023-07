Ile tłuszczów spożywać? Ile jeść warzyw i owoców? Są nowe wytyczne WHO

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) opublikowała w poniedziałek nowe wytyczne w sprawie zalecanej wartości całkowitego spożycia tłuszczów oraz ilości tłuszczów nasyconych i trans w diecie. Organizacja podkreśliła też znaczenie występowania węglowodanów pochodzenia roślinnego dla prawidłowego funkcjonowania organizmu, a także podała sugerowane wartości spożycia warzyw i owoców oraz naturalnie występującego błonnika pokarmowego.

Jak zaznaczono w komunikacie WHO, opublikowane w poniedziałek wytyczne mają na celu "zmniejszenie ryzyka niezdrowego przyrostu masy ciała i dietozależnych chorób niezakaźnych, takich jak cukrzyca typu 2, choroby układu krążenia i niektóre rodzaje nowotworów". Zgodnie z nimi, u dorosłych wartość kaloryczna spożywanych tłuszczów nie powinna przekraczać 30 procent całkowitego dziennego zapotrzebowania energetycznego. Przykładowo więc, w przypadku osoby, której dzienne zapotrzebowanie kaloryczne wynosi 2 tysiące kcal, sugeruje się spożywanie maksymalnie 66,7 grama tłuszczów.

Dla zachowania zdrowia istotna jest jednak nie tylko ilość, ale i jakość przyjmowanych tłuszczów - podkreśla w treści najnowszego komunikatu organizacja. Zgodnie z jej zaleceniami, "tłuszcze spożywane przez wszystkich w wieku 2 lat i starszych powinny stanowić przede wszystkim nienasycone kwasy tłuszczowe", czyli tłuszcze występujące m.in. tłustych rybach morskich, orzechach, oleju kukurydzianym, sojowym czy słonecznikowym.

Dodatkowo WHO sugeruje, by ograniczyć wartość kaloryczną spożywanych nasyconych kwasów tłuszczowych (występujących m.in. w czerwonym mięsie, produktach mlecznych, maśle, oleju palmowym czy kokosowym) do maksymalnie 10 procent całkowitego zapotrzebowania energetycznego, a wartość energetyczną pochodzącą z kwasów tłuszczowych trans (obecnych w produktach, takich jak pieczona czy smażona żywność, paczkowane przekąski czy mięso) do maksymalnie 1 procenta całkowitego zapotrzebowania kalorycznego. Zatem u osoby, której dzienne zapotrzebowanie energetyczne wynosi 2 tysiące kcal, ilość tłuszczów nasyconych nie powinna więc przekraczać 22,2 grama, a tłuszczów trans 2,2 grama.

Spożycie warzyw, owoców oraz błonnika. Nowe wytyczne WHO

WHO opublikowało także zalecane wartości dziennego spożycia warzyw i owoców, które stanowią jedno ze źródeł zdrowej diety. Zgodnie z nimi, osoby powyżej 10. roku życia, powinny jeść co najmniej 400 gramów warzyw i owoców dziennie. W przypadku dzieci w wieku od 6 do 9 lat ilość ta powinna wynosić minimum 350 gramów, a u dzieci między 2., a 5. rokiem życia 250 gramów.

WHO określiło także sugerowane wartości spożycia naturalnie występującego błonnika pokarmowego. Zgodnie z treścią komunikatu, u dorosłych i dzieci powyżej 10 lat, powinno ono wynosić co najmniej 25 gramów dziennie. W przypadku dzieci między 6., a 9. rokiem życia organizacja zaleca, by jego spożycie nie było mniejsze niż 21 gramów dziennie, a w przypadku dzieci w wieku od 2 do 5 lat niż 15 gramów.

