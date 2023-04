Naukowcy: nadmierne spożycie cukru znacząco zwiększa ryzyko aż 45 chorób

Cukier szkodzi zdrowiu

Cukier - ile można jeść?

"Wysokie spożycie cukru w diecie jest co do zasady bardziej szkodliwe niż korzystne dla zdrowa, zwłaszcza w przypadku (rozwoju) chorób kardiometabolicznych" - napisali autorzy analizy. "Zmniejszenie spożycia cukrów do wartości poniżej 25 gramów dziennie (około 6 łyżeczek) i ograniczenie spożycia napojów słodzonych do mniej niż jednej porcji tygodniowo (200-355 ml) jest zalecane celem zmniejszenia niekorzystnego wpływu cukrów na zdrowie" - podkreślili. Według nich, aby zmniejszyć przyzwyczajenia ludzi do wysokiego spożycia cukrów, "pilnie potrzebne jest połącznie powszechnej edukacji i polityk dotyczących zdrowia".