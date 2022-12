Nawet trzy minuty wysiłku fizycznego mogą wydłużyć życie. "Zabawa z dziećmi, wnoszenie zakupów"

Aktywność fizyczna zmniejsza ryzyko wczesnej śmierci

Okazało się, że aż 89 proc. uczestników podjęło takie krótkie aktywności w czasie badania, spośród których większość trwała jedną lub dwie minuty. Zdrowotne skutki tej aktywności u poszczególnych osób śledzono przez niemal 7 lat. W tym czasie 852 badane osoby zmarły, w tym 511 na raka, a 266 - z powodu chorób układu krążenia . Na podstawie zgromadzonych danych naukowcy doszli do wniosku, że trzy jednominutowe aktywności dziennie wiążą się z mniejszym o 39 proc. ryzykiem wczesnej śmierci - i to bez względu na jej przyczynę - w porównaniu do osób, które ich nie podejmują. Aktywności trwające łącznie 11 minut w ciągu dnia mogą obniżać to ryzyko aż o 48 proc.

"Nie oznacza to konieczności chodzenia na siłownię"

Według Marka Hamera, współautora badania, profesora medycyny sportowej i wysiłku fizycznego z Uniwersytetu College London, uzyskane wyniki to dowód na to, jak ważna jest jednostkowa aktywność fizyczna. - Może to być zabawa z dziećmi, szybkie wyjście z domu, gdy jesteśmy niemal spóźnieni na autobus, czy wnoszenie zakupów po schodach. To te małe aktywności, które dzieją się w codziennym życiu - powiedział. - Uważam, że większość osób może po prostu próbować być bardziej aktywnych w ciągu dnia i nie oznacza to wcale konieczności chodzenia na siłownię - podkreślił.