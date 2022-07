Ile minut tygodniowo ćwiczyć, by cieszyć się długim życiem? Nowe badania naukowe dają odpowiedź

Sport to zdrowie? Nowe badania American Heart Association potwierdzają to popularne twierdzenie. Ale też mówią dużo więcej: pokazują, ile tygodniowo ćwiczyć, by obniżyć ryzyko przedwczesnej śmierci m.in. z powodu chorób układu krążenia.

Eksperci są zgodni: aktywność fizyczna ma kluczowe znaczenie dla zdrowia i dobrego samopoczucia, a także może pomóc przedłużyć życie o wiele lat. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) rekomenduje osobom dorosłym w wieku 18-64 lat ponad 20 minut ćwiczeń każdego dnia, tak by tygodniowo było to co najmniej 150 minut aktywności fizycznej. To minimum. Z nowych badań wynika też, że dorośli, którzy ćwiczyli dwa do czterech razy więcej niż wskazane 150 minut, mogą obniżyć ryzyko przedwczesnego zgonu nawet o 31 procent.

Jak ćwiczyć, by długo zachować zdrowie

Do takich wniosków doszedł zespół badawczy ze Szkoły Zdrowia Publicznego im. T.H. Chana na Uniwersytecie Harvarda. "Nasze badania dostarczają dowodów, które pomogą ludziom wybrać odpowiednią ilość i intensywność aktywności fizycznej w ciągu całego życia, aby utrzymać dobry stan zdrowia” – przekazał ich współautor Dong Hoon Lee w komunikacie prasowym. Jak dodał, nowe odkrycie sugeruje, że maksymalne korzyści można osiągnąć dzięki umiarkowanej lub intensywnej aktywności fizycznej na średnim lub wysokim poziomie albo ich kombinacji.

Naukowcy: aktywność fizyczna może zmniejszyć ryzyko zgonu o nawet 31 procent Shutterstock

Umiarkowaną aktywność fizyczną zdefiniowano jako chodzenie, ćwiczenia o mniejszej intensywności, podnoszenie ciężarków i gimnastykę. Intensywna aktywność obejmowała jogging, pływanie, jazdę na rowerze i inne ćwiczenia aerobowe. Zgodnie z badaniami szczególnie pozytywny wpływ na wydłużanie życia ma umiarkowana aktywność fizyczna.

Ryzyko przedwczesnego zgonu niższe nawet o 31 procent

Od 300 do 600 minut ćwiczeń tygodniowo zdaniem autorów badania zmniejsza ryzyko przedwczesnego zgonu o 26 do 31 procent. Z kolei intensywna aktywność fizyczna od 150 do 300 minut tygodniowo obniża ryzyko o 21 do 23 procent w porównaniu z osobami niewykonującymi żadnych aktywności. U osób, które osiągnęły minimalny cel, zalecany przez WHO i amerykańskie władze federalne, ryzyko zgonu zmniejszało się o 19 procent.

Szeroko zakrojone badania naukowców ze Szkoły Zdrowia Publicznego im. T.H. Chana na Uniwersytecie Harvarda objęły analizę dokumentacji medycznej z 30 lat i danych dotyczących śmiertelności ponad 100 tys. dorosłych osób.

