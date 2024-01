Choroba Alzheimera wywołana przez terapię z dzieciństwa? Naukowcy opisują pięć przypadków

Zdaniem naukowców z University College London, u osób korzystających w przeszłości z terapii opartej o ludzki hormon wzrostu (c-hGH), pobrany z przysadki mózgowej zmarłych osób, mogło dojść do przeniesienia białka powiązanego z rozwojem choroby Alzheimera (amyloidu beta). W opublikowanej w poniedziałek na łamach czasopisma naukowego Nature Medicine pracy opisali oni przypadki pięciu osób u których zmiany neurologiczne mogą być spowodowane wcześniejszym stosowaniem leczenia.

Wspomniana terapia była stosowana do połowy lat 80. Przyjąć ją zdążyło około 27 tys. dzieci na całym świecie. Zaniechano jej po odkryciu, że niektóre partie hormonu były skażone zakaźnymi białkami, co prowadziło u pacjentów do rozwoju rzadkiej, śmiertelnej choroby ośrodkowego układu nerwowego - choroby Creutzfeldta-Jakoba. Wykorzystywane wcześniej hormony zastąpiono wówczas hormonami syntetycznymi.