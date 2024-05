Brytyjscy naukowcy opracowują nowy rodzaj białego pieczywa. Chcą, by smakowało tak samo, jak pieczywo z klasycznej mąki pszennej, ale było jednocześnie tak zdrowe i bogate w wartości odżywcze, jak pieczywo ciemne.

Jak podaje BBC, brytyjscy naukowcy opracowują koncepcję nowego rodzaju chleba, który będzie tak samo smaczny, jak białe pieczywo, ale jego wartości odżywcze będą dużo większe, porównywalne z chlebem pełnoziarnistym. Ich projekt adresowany jest przede wszystkim do miłośników białego chleba, którzy nie chcą z niego rezygnować. BBC zauważa, że wielu piekarzy próbowało do tej pory uczynić wypiekane przez siebie pieczywo zdrowszym, poprzez dodawanie do niego otrębów, ale wielu klientów było niezadowolonych z powodu innego smaku i konsystencji.

Biały chleb może być tak samo zdrowy jak pełnoziarnisty

Jak tłumaczy dr Catherine Howarth z Uniwersytetu w Aberystwyth, badacze rozpoczęli swój projekt od szczegółowej analizy składu chemicznego klasycznej mąki pszennej. Kolejnym krokiem jest dodawanie do niej niewielkich ilości zarodków pszennych i otrębów, które zazwyczaj są usuwane w procesie produkcji pszennego chleba, jak również ziaren bogatych w witaminy i błonnik. Badaczka przyznała, że wymaga to "delikatnego balansowania".

- Chcemy dokładnie się dowiedzieć, które witaminy i minerały są tracone w procesie mielenia mąki - powiedziała. - Używając innych zbóż możemy zwiększyć poziom żelaza, cynku i witamin, a przede wszystkim błonnika, którego biały chleb zawiera bardzo mało, a jest on bardzo ważny dla zdrowia - podkreśliła. Badacze tworzą więc pieczywo, które nie będzie się różnić niczym w smaku od klasycznego białego chleba, ale za to będzie dużo bogatsze w składniki odżywcze.

W ostatniej fazie projektu powstały chleb mają spróbować konsumenci, by sprawdzić, czy będą w stanie odróżnić jego smak od zwykłych kromek pszennego chleba. Badacze mają nadzieję, że nowy produkt pojawi się za około dwa lata na sklepowych półkach. - Większość ludzi wie, że pieczywo pełnoziarniste jest lepsze dla zdrowia, ale wielu z nich zniechęca jego smak lub to, że nie są do niego przyzwyczajeni i po prostu ich to nie interesuje - zauważył Chris Holister z firmy Shipton Mill, która ma zająć się wypiekiem nowych bochenków.

"Pieczywo pełnoziarniste jest lepsze dla zdrowia, ale wiele osób go nie lubi" Shutterstock

Wartości odżywcze chleba

Prof. Tim Lang z City University, który nie bierze udziału w projekcie, uważa, że może być on ważnym krokiem w poprawie zdrowia społeczeństwa. - Krytycy powiedzą, że to oszukiwanie ludzi w celu poprawy ich diety, ale dietetycy powiedzieliby, że nie ma znaczenia w jaki sposób się to robi, ważne, by sprawić, by ludzie poprawiali stan swojego zdrowia - podkreślił.

Za najzdrowsze pieczywo uznaje się to, które wyrabiane jest z mąki razowej, pełnoziarnistej i pełnego przemiału. Chleb ciemny jest dużo bogatszy w witaminy i błonnik niż chleb biały. Przed zakupem takiego chleba warto jednak sprawdzić, czy swojego koloru nie zawdzięcza sztucznym barwnikom. Zawarty w produktach zbożowych błonnik korzystnie wpływa na zmniejszenie ryzyka wystąpienia chorób układu krążenia i niektórych chorób nowotworowych. Pomaga też w redukcji nadmiernej masy ciała.

Autorka/Autor:pb//mro

Źródło: BBC, tvn24.pl