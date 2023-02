Zabrał syna na manicure po tym, jak nauczyciel powiedział chłopcu, że to "tylko dla dziewczyn"

Filmik, który Christian Shearfood udostępnił na TikToku, stał się viralem. To relacja z wyjścia z trzyletnim synem na manicure. "Nauczyciel powiedział mu, że nie powinien malować paznokci, bo jest to odpowiednie tylko dla dziewczyn. Zabrałem go więc do salonu" - wytłumaczył.

Chistian Shearfood zabrał syna na manicure i pedicure po tym, jak chłopiec usłyszał od nauczyciela, że "nie powinien malować paznokci". Tata Ashtona udostępnił na TikToku filmik, który jest relacją z wizyty w salonie. "Wczoraj mój syn wrócił z przedszkola bardzo zasmucony, ponieważ nauczyciel powiedział mu, że nie powinien malować paznokci, bo jest to odpowiednie tylko dla dziewczyn. Zabrałem go więc dzisiaj do salonu!" - powiedział na początku nagrania.

Na filmiku, który został wyświetlony już ponad 4 miliony razy, trzyletni Ashton wybiera różowy lakier do paznokci, a potem siada na kanapie i przygląda się, jak malowane są jego paznokcie. Na końcu uśmiechnięty prezentuje je do kamery.

Tata wytłumaczył, dlaczego zabrał syna na manicure

Chistian Shearfood, który sam jest nauczycielem w Los Angeles, udzielił wywiadu stacji NBC News i powiedział, że jego syn zainteresował się malowaniem paznokci, gdy miał dwa lata. "Od tego momentu razem malujemy paznokcie" - podkreślił. Wytłumaczył także, dlaczego zabrał syna do salonu. "Bardzo chciałem upewnić się, że nie ma poczucia winy lub wstydu, ponieważ robi coś, co sprawia mu radość. Robiliśmy to razem (malowaliśmy paznokcie - red.) wiele razy".

Pod postem pojawiło się wiele komentarzy internautów, którzy przekonywali tatę Ashtona do porozmawiania z nauczycielem syna. Christian Shearfood powiedział NBC News, że już to zrobił. "Po prostu powiedziałem im: 'Hej, byłbym wdzięczny, gdybyście nie mówili tego rodzaju rzeczy Ashtonowi i w pewnym sensie pozwolili mu robić to, co lubi'".

Autor:jjk//az

Źródło: nbcnews.com, tiktok.com/mr.shearhod