Trzy nieoczywiste oznaki wypalenia zawodowego. To nie tylko zmęczenie i irytacja, podkreśla ekspert

Wypalenie zawodowe to choroba, która może dotyczyć wszystkich pracowników i objawiać się na wiele sposobów. Nie każda z oznak wypalenia jest jednak na tyle oczywista, jak by się mogło wydawać. - Istnieje cała gama negatywnych emocji i fizycznych objawów wypalenia - twierdzi amerykańska neurobiolog, dr Wendy Suzuki.

Wypalenie zawodowe to termin sformułowany po raz pierwszy w latach 70. XX wieku. Definiowany jest jako zespół objawów, które powstają wskutek przeciążenia emocjonalnego i fizycznego, spowodowanego przez stres w pracy.

Po raz pierwszy zjawisko wypalenia zawodowego opisał amerykański psycholog H. J. Freudenberg, który wskazał, że jest to syndrom poczucia psychicznego i fizycznego wyczerpania, niecierpliwości, nadmiernej skłonności do irytacji, połączony z cynizmem i uczuciem chronicznego znudzenia, a także skłonnością do izolowania się i tłumienia emocji. 1 stycznia 2022 roku wypalenie zawodowe zostało oficjalnie dodane do międzynarodowej klasyfikacji chorób Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

Wczesne oznaki wypalenia zawodowego

Według WHO najważniejsze objawy wypalenia zawodowego to uczucie wyczerpania, zwiększony dystans psychiczny do wykonywanej pracy lub poczucie negatywizmu bądź cynizmu związane z wykonywaną pracą oraz poczucie nieskuteczności i braku spełnienia. Dr Wendy Suzuki, neurobiolog z Uniwersytetu w Nowym Jorku, w rozmowie z CNBC dodała do tej listy trzy kolejne objawy. Są to:

Prokrastynacja. -To normalne, że czasem każdy wykazuje tendencje do prokrastynacji (odkładania zadań na później - red.), ale jeśli wykonanie obowiązków w pracy zajmuje więcej czasu niż zwykle, może to oznaczać, że towarzyszy ci znaczna presja, a twój mózg nie radzi sobie zbyt dobrze z ciągłym stresem. Możesz też wtedy przestać angażować się w wykonywaną pracę, czuć, że doszedłeś do ściany - mówi dr Suzuki.

Stały brak koncentracji / rozproszenie. Według ekspertki wypalenie zawodowe może utrudniać skupienie uwagi, co sprawia, że trudniej jest ignorować bodźce w miejscu pracy i skupić się na swoich zadaniach.

Apatia. Dr Suzuki wskazuje, że "to jeden z największych i najbardziej nierozumianych symptomów wypalenia". - Nie musisz wcale odczuwać negatywnych emocji, żeby być wypalonym zawodowo. Twoje podejście może opierać się na stwierdzeniu "nie obchodzi mnie to" wobec rzeczy, którymi kiedyś się przejmowałeś - przekonuje ekspertka. Według niej apatia może się też objawiać jako brak motywacji lub przytłaczające poczucie otępienia.

- Możesz non stop się zamartwiać, czuć się zły albo po prostu bardzo zmęczony. Istnieje cała gama negatywnych emocji i fizycznych objawów wypalenia - podkreśla dr Suzuki.

Wypalenie zawodowe - jak sobie z nim radzić

Według niej jedną z ważniejszych rzeczy, aby poradzić sobie z tym zjawiskiem, jest uświadomienie sobie, co napędza te negatywne emocje. Należy też spróbować rozpoznać, kiedy się one pojawiają, zamiast je tłumić. - (...) To bardzo ważne, bo jeśli schowamy te emocje głęboko na zbyt długo, będą się pogarszać, aż w końcu nie da się ich opanować - podkreśla neurobiolog.

