Wtórne utonięcie i suche utonięcie. Czym są i jak rozpoznać niebezpieczne dla życia objawy?

Przebywając na kąpieliskach w sezonie wakacyjnym, powinniśmy zachować ostrożność w czasie kąpieli, ale też czujność po jej zakończeniu. Po podtopieniu lub zachłyśnięciu się wodą może dojść do tzw. wtórnego utonięcia lub suchego utonięcia. Objawy potrafią wystąpić po kilkunastu minutach lub nawet 72 godziny później. Obserwować należy zwłaszcza dzieci.

Wtórne utonięcie, nazywane również powikłaniem po zachłyśnięciu się wodą, to obrzęk płuc wywołany przez niewielką ilość wody, która się do nich dostanie. Po zachłyśnięciu się lub podtopieniu w pęcherzykach płucnych zamiast tlenu zaczyna gromadzić się płyn przesiękowy. Prowadzi to do obrzęku płuc oraz nieprawidłowej wymiany tlenu. Konsekwencją mogą być zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej w organizmie, kwasica metaboliczna oraz zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej. Ta ostatnia nieprawidłowość niejednokrotnie prowadzi do zatrzymania krążenia.

Dzieci w grupie ryzyka

Objawy wtórnego utonięcia pojawiają się najczęściej w ciągu pierwszej doby od niefortunnego kontaktu z wodą. Mogą też jednak wystąpić już po 15 minutach lub dopiero po 72 godzinach. W grupie ryzyka są głównie dzieci, z tego względu, że to one najczęściej skaczą, śmieją się lub krzyczą w czasie zabawy w wodzie. Otwarte usta zwiększają ryzyko dostania się wody do płuc.

Nawet szybka reakcja na zachłyśnięcie czy podtopienie i niezwłoczne wyciągnięcie osoby poszkodowanej z wody nie daje gwarancji, że nie dojdzie do wtórnego utonięcia.

Wtórne utonięcie - jak się objawia

Wtórne utonięcie najczęściej objawia się: sennością, kaszlem, bólem w klatce piersiowej, problemami z oddychaniem, otumanieniem, zmęczeniem nieadekwatnym do wykonywanej czynności, sinymi ustami, bladą skórą, wymiotami. W razie ich wystąpienia należy wezwać lekarza. Bezczynność może mieć tragiczne konsekwencje.

W przypadku podejrzenia wtórnego utonięcia lekarz zleci tzw. gazometrię, czyli prześwietlenie płuc, dzięki któremu będzie mógł ocenić wymianę gazową i ustalić, w jakim procencie krew jest wysycona tlenem. Gdy wynik badań będzie wskazywał na wtórne utonięcie, konieczne może być podanie tlenu oraz podłączenie osoby poszkodowanej do aparatury podtrzymującej życie. Dodatkowo podaje się leki przeciwobrzękowe.

W razie wystąpienia objawów należy skontaktować się z lekarzem. Shutterstock

Suche utonięcie - jakie objawy?

Chociaż wtórne utonięcie jest czasem wymiennie nazywane suchym utonięciem, mowa o dwóch różnych zjawiskach: do suchego utonięcia dochodzi, kiedy woda dostanie się do nosogardzieli. Doprowadza to do skurczów krtani, które praktycznie uniemożliwiają oddychanie. Suche utonięcie daje o sobie znać dużo szybciej niż wtórne.

Objawy suchego utonięcia są identyczne jak w przypadku wtórnego utonięcia: senność, kaszel, ból w klatce piersiowej, problemy z oddychaniem, otumanienie, zmęczenie nieadekwatne do wykonywanej czynności, sine usta, blada skóra, wymioty. W razie ich wystąpienia należy wezwać lekarza. Bezczynność może mieć tragiczne konsekwencje. Eksperci podkreślają, że objawy suchego utonięcia nasilają się podczas leżenia.

Autor:wac//az

Źródło: TVN Zdrowie, TVN24.pl