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Ciekawostki

Psie wyścigi hitem poranka. Prezenterka nie mogła powstrzymać śmiechu

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Minnesota. Buldog Spud zwycięża konkurs "Top Dog"
Psie wyścigi rozbawiły prezenterkę. Spud "wślizgnął" się na metę
Źródło wideo: Cable News Network Inc. All rights reserved 2026/TVN24
Źródło zdj. gł.: Cable News Network Inc. All rights reserved 2026
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Psie wyścigi w Minnesocie stały się jednym z hitów czwartkowego poranka w TVN24. Zmagania piesków sprawiły, że popularna prezenterka nie była w stanie dokończyć zdania. Oto, co ją rozbawiło.

Tuż po godzinie 6 Justyna Kosela, prezentująca część informacyjną w porannym programie "Wstajesz i wiesz" w TVN24, zapowiadała materiał o zawodach "Top Dog" rozgrywanych w Canterbury Park w Minnesocie. Zaprezentowano go pół godziny później, a szczególną uwagę zwrócił roczny buldog Spud, który w dość niesprzyjających warunkach sięgnął po zwycięstwo. Podczas gdy część psów miała problem z koncentracją na celu wyścigu, on konsekwentnie zmierzał do mety. Nawet wtedy, gdy rywal usiłował mu w tym przeszkodzić.

Psie wyścigi i śmiech na antenie

To właśnie opis jego triumfu doprowadził do zabawnej sytuacji w studiu. Justyna Kosela, relacjonując finałową akcję zauważyła, że buldog niemal "wślizgnął się" na linię mety. Chwilę później, próbując podsumować jego wyczyn, urwała w pół zdania. - Całą swą potęgą psiego majest... Przepraszam - wybuchnęła śmiechem, którym szybko zaraziła pozostałych prowadzących.

Po chwili opanowała rozbawienie i dokończyła zapowiedź materiału, ale temat wracał jeszcze kilkukrotnie w trakcie porannego programu.

Prezenterkę rozbawił wyścig psiaków. Na zdjęciu Justyna Kosela
Prezenterkę rozbawił wyścig psiaków. Na zdjęciu Justyna Kosela
Źródło zdjęcia: TVN24

Sam Spud okazał się bohaterem zawodów. Choć przed samą metą został spowolniony przez jednego z rywali, ostatecznie zwyciężył nie tyle dzięki szybkości swoich krótkich łapek, ile efektownemu ślizgowi po upadku.

Pies Spud zwycięża wyścig "Top Dog" w konkursie Best in Show w Minnesocie
Pies Spud zwycięża wyścig "Top Dog" w konkursie Best in Show w Minnesocie
Źródło zdjęcia: Cable News Network Inc. All rights reserved 2026

Nagrodą za ten niecodzienny sukces były korona, stek i status największej gwiazdy psich wyścigów. A także nieplanowana rola bohatera poranka w TVN24.

Redagował AM

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
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