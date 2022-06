Wpędzał nastolatki w anoreksję, by wysyłały mu zdjęcia wychudzonych ciał. Policja zatrzymała "trenera pro-ana"

Miały jeść nie więcej niż 500 kalorii dziennie, pić dużo wody, by stłumić uczucie głodu, i brać lodowate prysznice powodujące jeszcze szybszą utratę wagi. Do takich praktyk dziewczyny poznane w internecie zachęcał 40-letni mieszkaniec Włoch. Proces chudnięcia nastolatki miały dokumentować na zdjęciach, które wysyłały mężczyźnie.

Samookaleczanie i dziecięca pornografia

Z zeznań dziewczyny wynikało, że mężczyzna, który w mediach społecznościowych działał pod pseudonimem Freedema3, namawiał swoje ofiary nie tylko do odchudzania, ale również do samookaleczania. Nastolatki miały wysyłać mu zdjęcia obrażeń oraz wychudzonych ciał. Jak podaje portal Rai News, w korespondencji zatrzymanego z dziewczynami przewijały się też prośby o przesłanie zdjęć i filmów zakwalifikowanych jako dziecięca pornografia. W zamian za nie mężczyzna oferował nastolatkom prezenty w postaci bielizny.

Ponad 10 godzin korespondencji

Włoskie media nie informują, ile osób zostało pokrzywdzonych w wyniku działań "trenera" i jakie odniosły obrażenia. Policja zabezpieczyła jednak zdjęcia kilkunastu nastolatek, u których w krótkim czasie doszło do niebezpiecznej utraty wagi. Śledztwo jest obecnie na wczesnym etapie, prowadzi je prokuratura w Trieście. Policja apeluje do młodych kobiet, które miały kontakt z profilem Freedema3, oraz ich rodzin, o składanie zeznań w tej sprawie.

Według danych The Renfrew Center Foundation for Eating Disorders, na zaburzenia odżywiania cierpi ok. 70 milionów osób na całym świecie. Do chorób z tej kategorii zaliczane są m.in. anoreksja, bulimia czy zaburzenia z napadami niekontrolowanego objadania się. Ponad 90 proc. osób zmagających się z zaburzeniami odżywiania to kobiety, jednak problem ten dotyczy również mężczyzn.