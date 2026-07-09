Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Chińska ekspansja
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ciekawostki

Miasteczko nad jeziorem Como wprowadza zakaz dla turystów. Grzywna do 200 euro

Varenna, miasteczko nad jeziorem Como, Włochy
Włochy. Jezioro Como na nagraniu archiwalnym
Źródło wideo: Reuters Archive
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Władze położonej nad jeziorem Como Varenny wprowadziły kary grzywny dla osób, które przechadzają się po miejscowości w kostiumach kąpielowych lub bez koszulek. To nie jedyny nowy przepis dotyczący turystów.

Pod koniec czerwca we włoskiej Varennie wprowadzono nowe przepisy dotyczące turystów, które mają na celu ograniczenie wpływu masowej turystyki na lokalnych mieszkańców. Wśród nich znalazł się zakaz spacerowania po ulicach miasteczka w kostiumach kąpielowych lub bez górnej części odzieży. Za złamanie tego przepisu grozi grzywna, wynosząca od 50 do nawet 200 euro. Jedynymi miejscami, gdzie można przebywać w strojach kąpielowych i bez koszulek, są plaże, pomosty i miejsca cumowania łodzi.

Czy można chodzić bez koszulki? Prawniczka komentuje
Dowiedz się więcej:

Czy można chodzić bez koszulki? Prawniczka komentuje

Polska

Nowe przepisy w Varennie

W ramach nowych regulacji zdecydowano też o zmniejszeniu liczebności grup turystycznych do 25 osób. Przewodnicy wycieczek nie mogą zaś używać głośników ani megafonów. Grzywny mogą wynieść nawet 400 euro. Dodatkowo zdecydowano też o zakazie gromadzenia się w historycznych uliczkach Varenny, utrudniając tym samym przejście.

- Varenna jest wspaniałą miejscowością i jesteśmy dumni z tego, że co roku przyjeżdżają do nas setki tysięcy turystów z całego świata. Jednak nie możemy poświęcać jakości życia naszych mieszkańców na rzecz masowej turystyki - stwierdził burmistrz Mauro Manzoni, cytowany przez "Guardiana".

Lokalni mieszkańcy - ich liczbę szacuje się na ok. 650 - wydają się popierać nowe zasady, zwłaszcza te dotyczące ubioru. - Możesz robić co chcesz, ale gdy spacerujesz, wchodzisz do sklepu, restauracji, kościoła czy na plac, musisz ubrać się odpowiednio - powiedział jeden z nich w rozmowie z włoską stacją TgCom24. - Najwyższy czas, to rozsądny środek. Najważniejsze, by był teraz egzekwowany - dodał inny mieszkaniec.

Varenna, miasteczko nad jeziorem Como, Włochy
Varenna, miasteczko nad jeziorem Como, Włochy
Źródło zdjęcia: Shutterstock
Egzotyczne wakacje tanieją. Turyści mogą zmienić plany
Dowiedz się więcej:

Egzotyczne wakacje tanieją. Turyści mogą zmienić plany

BIZNES

Varenna, perełka nad jeziorem Como

Leżąca nad jeziorem Como Varenna zyskała sobie sympatię turystów za sprawą malowniczego krajobrazu i wąskich urokliwych uliczek. Jak napisano na oficjalnej stronie internetowej miasteczka, Varenna stała się "jednym z najpopularniejszych kierunków nad jeziorem Como dzięki bogactwu historii, sztuki, architektury i kultury".

Źródło: CNN, "Guardian"
ZOBACZ TAKŻE:
29 min
janusz kowalski i grzegorz lakomski
Biuro widmo za 300 tysięcy. "Tam nikogo nigdy nie ma"
Czarno na białym
26 min
Jarosław Kaczyński
Profesor o słowach Kaczyńskiego: to jest nieprawda
Podcast o końcu świata Magdy Łucyan
51 min
Karol Nawrocki
"Bardzo odważny" ruch prezydenta. "Mimo całego sceptycyzmu, muszę wyrazić się pozytywnie"
Rozmowy o końcu świata
Tagi:
WłochyPodróżeTurystyka
Czytaj także:
Pożar busów w Raszynie
Na sklepowym parkingu spłonęły trzy busy
WARSZAWA
Hawana, Kuba
"Rodzina Castro jest jak mafia". Pogrążony w ubóstwie kraj czekają reformy
Alicja Skiba
smutny lekarz doktor pielegniarka szpital depresja
Rozmowa, która może uratować życie
Polska
Byki uciekły z gospodarstwa pod Toruniem
Byki uciekły z gospodarstwa. Trwa akcja poszukiwawcza
Kujawsko-Pomorskie
Łukasz Jankowski
"Zabrakło konkretów". Po spotkaniu lekarzy z ministrą
Piotr Wójcik
Poprawiają drogę rowerową
Magda zjechała po niedokończonej ścieżce, zginęła. Apelacja prokuratury
WARSZAWA
Linia produkcyjna samochodów elektrycznych jest widoczna w GAC Aion Intelligent Ecological Factory w Guangzhou, Guangdong, Chiny, w piątek, 26 września 2025 r.
Samochody z Chin. "Stanowią bezpośrednie zagrożenie dla globalnej konkurencji Ameryki"
BIZNES
Zabezpieczone narkotyki
Skontrolowali food trucka. Zamiast burgerów - marihuana i amfetamina
Łódź
imageTitle
"Będzie nam ciebie, Karolu, brakowało". Wyjątkowe pożegnanie
EUROSPORT
Stępka w trakcie uroczystości w 2017 roku w Stoczni Szczecińskiej
Politycy PiS obiecywali prom, została stępka. Akt oskarżenia przeciwko PŻB
Szczecin
telefon rece smartphone
Youtuber oskarżony o przesyłanie 13-latce materiałów pornograficznych
Lublin
Strażnicy zaopiekowali się seniorem (zdjęcie ilustracyjne)
95-latek nie wiedział, gdzie jest. Miał coś, co pomogło mu wrócić do domu
WARSZAWA
Wyrok sądu
Rodzina spała spokojnie, kiedy do mieszkania wszedł pijany 19-latek
Trójmiasto
Burzowe chmury
Gdzie jest burza? Porywy wiatru mogą osiągać dużą prędkość
METEO
Zniszczony bar plażowy w Kątach Rybackich
Niszczycielski sztorm na Bałtyku. Liczą straty w kurorcie
METEO
Kryzys, depresja, rozmowa, alkohol
Osoby w kryzysie suicydalnym wysyłają nam sygnały. Na to zwróć uwagę
Polska
Świdnica, 28.06.2023. Siedziba Sądu Okręgowego w Świdnicy
W Szwecji uwierzyli dziecku. W Polsce - mężczyźnie
Małgorzata Goślińska
Kierowca Toyoty uciekł pieszo
Po wypadku uciekł pieszo. Otworzyli bagażnik i już wiedzieli dlaczego
WARSZAWA
SP ZOZ w Lubartowie
Radny PiS operowany w zawieszonym oddziale. Jest oświadczenie szpitala
Lublin
Jak El Nino może wpłynąć na pogodę w Polsce
El Nino może sprowadzić ekstrema na nasze podwórko. Pogoda na wakacje
Arleta Unton-Pyziołek
imageTitle
Jego nie dogonisz. Oto najszybszy piłkarz mundialu
EUROSPORT
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
Podniesienie drugiego progu podatkowego. Zaplanowano rozmowy
BIZNES
lekarz wizyta pacjent
Lekarze o medycynie alternatywnej. "To jak alchemia"
Zdrowie
imageTitle
Stracił 9,5 kg w dwa dni 
EUROSPORT
alkohol sklep shutterstock_2433370105
"Oddechu dla wątroby i trzustki" nie będzie. Radni przeciw
Rzeszów
Pieniądze - zdjęcie ilustracyjne
Znalazł dużą sumę pieniędzy, szukają właściciela
WARSZAWA
pieniadze banknoty portfel shutterstock_2158054335
PPK przyciąga kapitał. System zyskuje zaufanie
BIZNES
Jankowski
Lekarze "chcą konkretów". Przyszli na spotkanie z ministrą
Zdrowie
Puma - zdjęcie ilustracyjne
Gmina ostrzega mieszkańców. "Zauważono egzotycznego drapieżnika"
Szczecin
Trener wykorzystywał swojego podopiecznego. Sąd zaostrzył karę (zdjęcie ilustracyjne)
W magazynie znaleźli materiały do produkcji bomby. Wyrok
Katowice
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica