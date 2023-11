Wyszedł do pracy, jego mieszkanie zajęli dzicy lokatorzy. Od tygodnia musi spać w samochodzie

Do zajęcia nieruchomości miało dojść we wtorek 7 listopada w miasteczku Quarto nieopodal Neapolu. Niewskazany z nazwiska mieszkaniec tej miejscowości, jak każdego innego dnia, udał się rano do pracy, wrócił z niej jednak wcześniej niż zwykle. Sąsiedzi zaalarmowali go bowiem, że do jego mieszkania wdzierają się nieznane im osoby.