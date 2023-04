Kiedy kończy się Wielki Post? Czy w Wielki Piątek wierni mogą jeść mięso?

Wielki Post to trwający 40 dni czas przygotowujący chrześcijan do Świąt Wielkanocnych. Wiele osób w tym czasie pości lub podejmuje inne postanowienia wielkopostne. Kiedy dokładnie kończy się czas Wielkiego Postu? Czy obejmuje on Wielki Piątek? Czy w ten dzień wierni mogą spożywać mięso?

Wielki Post to okres w kalendarzu liturgicznym, który nawiązuje do czterdziestodniowego pobytu Jezusa na pustyni. Dla wiernych jest on czasem, by odpowiednio przygotować się do Wielkanocy. Księża zachęcają wtedy do modlitwy, jałmużny i postu.

Postanowienia na Wielki Post

Czas Wielkiego Postu zaczyna się zawsze w Środę Popielcową, a kończy pierwszego dnia Triduum Paschalnego - wieczorną Mszą Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek. W tym roku trwał więc od 22 lutego do 6 kwietnia. Tradycją katolicką jest, że wierni w Środę Popielcową wybierają na czas wielkiego postu dodatkowe postanowienia, które mają im pomóc w walce z własnymi słabościami. Wiele osób odmawia sobie w tym czasie różnego rodzaju przyjemności, lub decyduje się na wykonywanie w tym czasie dodatkowych obowiązków.

Kiedy kończy się czas postanowień na Wielki Post? W tym przypadku nie będzie on wypadał w Wielki Czwartek, tak jak kończy się Wielki Post, ale dopiero w Niedzielę Wielkanocną. W tym roku święto to wypada 9 kwietnia.

Wielki Piątek - czy można jeść mięso?

Drugim dniem następującym po Wielkim Poście Triduum Paschalnego jest Wielki Piątek. Ten dzień ma przypominać wiernym o cierpieniu Jezusa Chrystusa i obowiązuje w nim post ścisły. Oznacza to, że wszyscy wierni w wieku od 18 do 60 lat nie mogą tego dnia jeść mięsa ani pić alkoholu. Powinni ponadto ograniczyć się w Wielki Piątek tylko do jednego posiłku do syta.

