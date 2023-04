Wielkanoc 2023. Triduum Paschalne - kiedy trzeba iść do kościoła?

W Kościele katolickim trwa Wielki Tydzień, którego najważniejszą częścią jest rozpoczynające się w Wielki Czwartek Triduum Paschalne. Czym jest to wydarzenie i czy wierni w te dni muszą iść do kościoła?

Triduum Paschalne to najważniejszy moment w roku liturgicznym Kościoła katolickiego. To obchody męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa trwające pełne trzy doby: od wieczornej mszy w Wielki Czwartek do wieczornych nieszporów w Niedzielę Wielkanocną.

Czy w czasie Triduum Paschalnego wierni są zobowiązani do chodzenia do kościoła? Zgodnie z pierwszym przykazaniem kościelnym wierni mają obowiązek uczestnictwa we mszy świętej oraz powstrzymywania "od prac niekoniecznych" w każdą niedzielę i tzw. święta nakazane. Na liście tych świąt nie ma jednak Wielkiego Czwartku, Wielkiego Piątku, ani Wielkiej Soboty. Oznacza to, że wierni nie muszą w te trzy dni chodzić do kościoła.

Niemniej, w liście Episkopatu Polski z 2003 roku na temat przykazań kościelnych biskupi zachęcali wiernych, by brali w tych dniach udział w liturgii "zgodnie z wieloletnią tradycją". Zwłaszcza że liturgia ta ma wówczas wyjątkowy charakter. Nie tylko dlatego, że trwa aż trzy doby, a całe Triduum Paschalne tworzy jedną, przerywaną całość.

Triduum Paschalne - Wielki Czwartek

Triduum Paschalne rozpoczyna się w Wielki Czwartek wieczorem. Wtedy w kościołach odprawiana jest kończąca Wielki Post msza Wieczerzy Pańskiej na pamiątkę Ostatniej Wieczerzy, podczas której Jezus Chrystus ustanowił sakramenty Kapłaństwa i Eucharystii. Podczas mszy wierni mogą przyjąć komunię pod dwiema postaciami: tradycyjnego opłatka i wina. Śpiewany jest hymn "Chwała na wysokości Bogu", któremu nie towarzyszą organy. Pojawiają się za to drewniane kołatki.

Triduum Paschalne - Wielki Piątek

Wielki Piątek nie znajduje się na wspomnianej liście świąt nakazanych, jednak tego dnia wiernych (w wieku od 18 do 60 lat) obowiązuje post ścisły. Nie mogą oni spożywać mięsa i powinni ograniczyć się do jednego posiłku do syta. Tego dnia odprawiana jest droga krzyżowa, a po niej Liturgia Męki Pańskiej, której najważniejszym elementem jest odsłonięcie zasłoniętego podczas Wielkiego Postu krzyża. Wielki Piątek ma przypominać o cierpieniu Jezusa Chrystusa, w tym dniu nie jest odprawiana msza święta.

Triduum Paschalne - Wielka Sobota

Zgodnie ze zwyczajem w Wielką Sobotę wierni odwiedzają symboliczne groby Pańskie w kościołach. Tego dnia święcone są również pokarmy wielkanocne, wśród których znajdują się między innymi chleb, jajka czy mięso. Warto jednak podkreślić, że ten zwyczaj nie jest elementem liturgii.

Wieczorem w Wielką Sobotę odprawiana jest Wigilia Paschalna. Przed świątyniami święcony jest wtedy ogień, od którego zapala się paschał - wielką woskową świecę symbolizującą zmartwychwstałego Chrystusa. Paschał wnosi się do świątyni, w której jest całkowicie ciemno, po czym wierni zapalając od niej swoje świecie rozświetlają kościół. Częścią Wielkiej Soboty jest także rezurekcja, czyli uroczysta procesja głosząca zmartwychwstanie Chrystusa. Rezurekcja organizowana jest w sobotę wieczorem albo w Niedzielę Wielkanocną o świcie, przed pierwszą mszą świętą tego dnia.

Autor:jjk//mm

Źródło: tvn24.pl, swietywojciech.pl, niedziela.pl