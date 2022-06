Brytyjscy weterynarze odradzają zakup buldogów. "W wielu przypadkach ich życie jest pełne cierpienia"

Eksperci londyńskiego Royal Veterinary College uważają, że konieczne jest pilne działanie, by zmienić oblicze tych ras. Jeśli nie, Wielka Brytania może dołączyć do listy krajów, w których psy takie są zakazane. Weterynarze apelują również, żeby wymienione przez nich rasy nie były promowane w mediach społecznościowych.

Jednocześnie doktor O'Neill przyznaje, że popularność buldogów jest zrozumiała, biorąc pod uwagę ich dobroczynny wpływ na ludzi. Ze swoimi dużymi głowami, wielkimi oczami i potulnym usposobieniem przypominają nam dzieci, co wyzwala w nas instynkt opiekuńczy. "Interpretujemy to, że psy są słodkie, co jest całkowicie zrozumiałe" – tłumaczy. Jednak dodaje: "To, co my uważamy za urocze z zewnątrz, z punktu widzenia psa wcale urocze nie jest. W wielu przypadkach ich życie jest pełne cierpienia".