W wieku 16 lat nie umiała czytać ani pisać, właśnie zdobyła uniwersytecki dyplom z wyróżnieniem

Mimo to nie otrzymała wówczas wsparcia w nauce. Dodatkowo, gdy była w szóstej klasie, zmarł jej ojciec, co "tylko utrudniło życie" - oceniła. I choć później jej matka zrezygnowała z pracy, by móc wspierać córkę, ostatecznie McRoberts nie udało się wówczas ukończyć liceum. "Powrót do podstaw" zapewniła jej dopiero pomoc w ramach programu "Learning Shop" rady South Ayrshire. Dzięki temu nauczyła się m.in. alfabetu, a także tak "niespodziewanych" rzeczy, jak np. wzmocnienie mięśni w ręku, co pomogło jej zacząć pisać.