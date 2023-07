Karol III zarabia na gruntach więcej niż jego matka. Media o kontrowersjach wokół dochodów króla

Król Karol III zarobił w ubiegłym roku na należących do władcy gruntach Księstwa Lancester równowartość 135 mln złotych, wynika z opublikowanego raportu. Monarcha osiągnął wyższy prywatny dochód niż kiedykolwiek udało się to jego matce. Wzbudza to kontrowersje w Wielkiej Brytanii, w której wiele osób zmaga się z rosnącymi kosztami utrzymania.

14 lipca opublikowany został coroczny raport, który przedstawia dochody władcy Wielkiej Brytanii uzyskane z tytuły należnych mu gruntów Księstwa Lancaster. Teraz przeanalizowany został dokładnie przez dziennikarzy portalu New York Times, którzy wskazali, że król Karol III w ciągu zeszłego roku na odziedziczonych po królowej Elżbiecie II nieruchomościach zarobił 26,2 mln funtów (ok. 135 mln zł.).

Kontrowersje wokół wyższych dochodów króla Karola

Budzi to kontrowersje, bowiem Wielka Brytania zmaga się z kryzysem dot. wyższych kosztów utrzymania. "Chociaż Księstwo Lancaster odniosło sukces w zwiększaniu dochodów, pozostajemy w pełni świadomi, że wiele firm i osób fizycznych boryka się z trwałymi konsekwencjami pandemii, wysoką inflacją i zwiększonymi kosztami energii" – możemy przeczytać w raporcie, którego sami autorzy przewidzieli, że jego publikacja spotka się z mieszanymi odczuciami.

Król Karol III Reuters

The Messenger zwraca uwagę, że według raportu czynsze za lokale mieszkalne położone na gruntach należących do króla wzrosły o 3 proc., a w innych częściach Wielkiej Brytanii średnio o 4,8 proc. Dziennikarze wskazują, że królowej Elżbiecie II nigdy nie udało się osiągnąć takiego przychodu jak w tym roku Karolowi III. New York Times wskazuje dodatkowo, że kontrowersje budzi fakt, iż dochody władcy Wielkiej Brytanii z wynajmu nieruchomości nie podlegają opodatkowaniu, a większość Brytyjczyków jest zmuszona do płacenia podatku od swoich własnych gospodarstw.

Królewskie finanse są często przedmiotem publicznej i politycznej kontroli. W czerwcu ukazał się raport Sovereign Grant, z którego wynika, że ogólne wydatki rodziny królewskiej w zeszłym roku wzrosły o 5 proc. rok do roku.

Autor:jjk//am

Źródło: New York Times, The Messenger, Duchy of Lancaster