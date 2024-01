Byłemu żołnierzowi marines skradziono protezy nóg. Szybko je odzyskał

W nocy włamano się do mojego samochodu i skradziono protezy nóg potrzebne do samodzielnego funkcjonowania - poinformował w mediach społecznościowych Mark Ormrod, były brytyjski marines, który stracił na wojnie obie nogi i ramię. Jego wpis poruszył internautów, a skradzione rzeczy nieoczekiwanie szybko odzyskano.

Skradziono protezy nóg

"Skradziono torbę pełną przepoconych ubrań gimnastycznych, drugą torbę z moimi rzeczami do Ju-jitsu i co naprawdę niedobre - zabrali parę moich protez nóg" - napisał. Mark Ormrod miał zwrócić się o pomoc do hotelu, na którego parkingu doszło do kradzieży. Ten jednak, jak przekazał były żołnierz, mimo trzech kamer na parkingu na żadnej nie widział jego samochodu, ponieważ ten zasłonięty został przez inny pojazd.