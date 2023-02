Poczta doręczyła mu list wysłany 105 lat temu. "Dziwnie poruszająca" treść

Zaadresowany jest do żony Oswalda Marsha, zamożnego sprzedawcy znaczków. Zaczyna się od słów: "Moja droga Katie, czy zechcesz mi pomóc - czuję się dość zawstydzona po wyznaniu tego, co zrobiłam (… ) . Jak przekonuje Glen, większość listu jest trudna do odczytania, ale zawiera fragmenty opisujące, że "ktoś źle się czuje". W liście widnieje adres Lansdowne Grove House, gdzie niegdyś znajdowało się sanatorium i szpital. Kartkę podpisała osoba o imieniu Christabel, która prawdopodobnie była matką Oswalda Marsha.

Rzecznik Royal Mail o "podobnych incydentach"

Dwudziestosiedmiolatek powiedział, że początkowo uznał, że autorka listu i adresatka są przyjaciółkami, ale dostrzegł w nim "pasywno-agresywny ton" i uznał za interesujące, że to "list od teściowej". Jak dodał, "było w nim coś dziwnie poruszającego". - Byłem zszokowany, że mógł gdzieś przeleżeć sto lat - stwierdził. Stephen Oxford z Norwood Society przyglądał się listowi i ocenił, że ​​mógł on leżeć w sortowni w Sydenham.

Rzecznik brytyjskiej poczty Royal Mail, cytowany przez portal BBC, przekazał, że do podobnych incydentów "dochodzi bardzo rzadko". - Nie jesteśmy pewni, co wydarzyło się w tym przypadku - zaznaczył, dodając: - Doceniamy to, że ludzie są zaintrygowani historią tego listu z 1916 roku, ale nie mamy więcej informacji na temat tego, co mogło się wydarzyć.