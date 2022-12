10 lat temu prof. Kay przeszczepił mu dłoń. Dzięki niej uratował żonę, a teraz mógł uścisnąć dłoń chirurga

Mark Cahill z brytyjskiego hrabstwa West Yorkshire przez wiele lat zmagał się z dną moczanową, czyli ostrym zapaleniem stawów. W jego prawej dłoni powstał stan zapalny, a w 2012 roku stan kończyny pogorszył się na tyle, że konieczna była amputacja. Wtedy mama mężczyzny usłyszała w telewizji o profesorze Simonie Kayu ze specjalizującej się w przeszczepach kliniki w Leeds. Lekarz tłumaczył, że zamierza wykonywać w przyszłości przeszczep dłoni. - Udało mi się z nim spotkać, powiedział, że jestem idealnym kandydatem. Przedyskutowałem to z rodziną, uznałem, że będzie to (przeszczepiona dłoń - red.) lepsze niż to, co wtedy miałem. Jak się okazało, tak faktycznie było - wspominał w rozmowie z BBC 61-letni obecnie Cahill.