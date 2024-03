Piękna wyspa i wysoka pensja. W ofercie jest jednak haczyk

Równowartość ponad 750 tysięcy złotych rocznej pensji i zwrot kosztów przeprowadzki za pracę w jednym z "najpiękniejszych i najbardziej malowniczych miejsc w Wielkiej Brytanii". Brytyjskie władze szukają lekarzy chętnych do pracy na wyspie Benbecula, przyznają jednak, że nie jest to praca dla każdego.

150 tysięcy funtów rocznie, czyli równowartość około 760 tys. zł. Prowadzona przez NHS, czyli brytyjski NFZ przychodnia na wyspie Benbecula oferuje taką pensję, by przyciągnąć nowych lekarzy. Atrakcyjne wynagrodzenie to jednak nie wszystko. Jak podaje BBC, "wybrani kandydaci otrzymają również zwrot kosztów przeprowadzki", a także kwotę do 10 tys. funtów w ramach "powitania". Ponadto miejscowa rada ds. zdrowia podkreśla, że "dużą zachętą" do pracy jest fakt, że to jedno z "najpiękniejszych i najbardziej malowniczych miejsc w Wielkiej Brytanii".