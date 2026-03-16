Obudził się z niebieską skórą niczym z "Avatara". W szpitalu odkryli powód

Tommy Lynch, pochodzący z Castle Gresley w Derbyshire, obudził się po 14 godzinach snu z niebieskim odcieniem skóry. Przestraszony pilnie udał się do szpitala w Staffordshire - opisuje BBC.

- Wszyscy w recepcji oddziału ratunkowego patrzyli na mnie, jakby zobaczyli ducha - opowiadał 42-latek. Zadano mu mnóstwo pytań i podano tlen, sądząc że sina skóra może być objawem niedotlenienia. W pewnym momencie zebrało się wokół niego dziesięciu lekarzy.

Medycy zdecydowali o wykonaniu podstawowych badań, lecz gdy tylko pielęgniarka przetarła ramię 42-latka wacikiem ze środkiem odkażającym, by zdezynfekować skórę przed pobraniem krwi - ten zabarwił się na niebiesko. Mężczyzna powiedział reporterowi stacji, że poczuł "zażenowanie".

- O mój Boże, tak mi przykro - powiedział do zebranych lekarzy. Wówczas przypomniał sobie, że spał w nowej, niepranej jeszcze niebieskiej pościeli, która najwyraźniej zabarwiła skórę.

Opowiadał potem, że rozbawiło to pracowników oddziału ratunkowego. - Na ostrym dyżurze zazwyczaj nie zdarzają się zabawne historie - dodał. Całkowite zmycie ze skóry niebieskiego barwnika zajęło mu około tygodnia, a ludzie jeszcze przez kilka dni "dziwnie na niego patrzyli".

Pierwszą rzeczą, jaką zrobił po powrocie do domu ze szpitala, było wypranie pościeli. - Od tamtego czasu nie zsiniałem - powiedział brytyjskiej stacji. - Zawsze trzeba prać nową pościel, zanim będzie się w niej spać - dodał, żartując: - Chyba że chce się ominąć kolejkę na ostrym dyżurze.

Opracowała Ewa Żebrowska / az