czytaj dalej

"The Brutalist" Brady'ego Corbeta po premierze na Lido zyskał status pretendenta do Złotego Lwa. "To prawdziwie amerykańska, porywająca opowieść o imigracji i wielkich ambicjach oraz o tym, co znaczy być artystą" - pisze w "Variety" Owen Gleiberman. Recenzenci są zgodni, że wybitną kreację stworzył Adrien Brody, który wcielił się w ocalałego z Holokaustu architekta. Entuzjastycznie przyjęto też wczorajszego wieczoru obraz "W pokoju obok" Pedro Almodovara z Tildą Swinton i Julianne Moore w głównych rolach.