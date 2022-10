Seriale, muzyka i rodzina królewska mają wpływ na to, jakie imiona Brytyjczycy wybierają dla swoich dzieci

Brytyjski urząd statystyczny (Office for National Statistics, ONS) opublikował właśnie dane dotyczące najpopularniejszych imion w Anglii i Walii w 2021 roku. Na pierwszym miejscu wśród imion dla chłopców znalazł się Noah (imię to nadano 4525 dzieciom), który po raz pierwszy od ośmiu lat wyprzedził Olivera. Tuż za nimi są George, Arthur i Muhammad. Na pierwszym miejscu wśród imion dla dziewczynek znalazła się już szósty rok z rzędu Olivia (3649 dzieci). Za nią zaś Amelia, Isla, Ava i Ivy

Kultura popularna wpływa na wybory rodziców

Okazuje się, że premiera filmu animowanego pt. "Luca" w czerwcu 2021 roku wpłynęła na liczbę dzieci, którym rodzice nadali właśnie takie imię. Chłopców nazwanych Luca w 2020 roku było 1323, a w zeszłym roku już 1807. Było to 28. najbardziej popularne imię na Wyspach rok temu. Po premierze bajki "Raya and the Last Dragon" podwoiła się też liczba dziewczynek nazwanych Raya - z 110 w 2020 roku do 251 w 2021 roku. Podobna sytuacja występuje w przypadku serialu "Peaky Blinders", który swoją premierę miał w 2013 roku. Jedna z jego głównych postaci nosi imię Arthur. Jeszcze 9 lat temu nadano takie imię 1559 chłopcom, podczas gdy w zeszłym roku, gdy premierę miał szósty sezon serialu, nadano je już 3766 dzieciom. Według ONS, również film "Gwiezdne wojny: Przebudzenie Mocy" spowodował wzrost liczby chłopców nazwanych imieniem Kylo. Po premierze produkcji w 2016 roku odnotowano 54 dzieci z takim imieniem, a w 2020 roku było ich już 189.