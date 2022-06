Książę Louis idzie do innej szkoły niż jego rodzeństwo. Czesne to blisko 80 tysięcy złotych rocznie

czytaj dalej

Ukraińcy odpierają rosyjski atak od 117 dni. Mer Mariupola Wadym Bojczenko zaalarmował w poniedziałek, że ponad 100 tysięcy osób, które przebywają w mieście, nie ma dostępu do wody pitnej. Dodał, że okupacyjne władze wydają ją raz w tygodniu, ludzie czekają w kolejkach od czterech do ośmiu godzin. Do wpisu na profilu mariupolskiej rady miejskiej na Telegramie dołączono zdjęcie cywilów, którzy nabierają wodę do butelek wprost z kałuży na ulicy. W tvn24.pl relacjonujemy wydarzenia z i wokół Ukrainy.