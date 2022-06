Książę Harry wciąż może zostać królem. Jak ustalana jest kolejność dziedziczenia brytyjskiego tronu?

Książę Harry, mimo że zrzekł się oficjalnych funkcji pełnionych przez członków rodziny królewskiej, nadal zajmuje miejsce w kolejce do tronu. Podobnie jego wuj książę Andrzej, który również porzucił publiczną służbę. W jakiej sytuacji sięgnęliby po koronę? Wyjaśniamy, jak ustalana jest kolejność dziedziczenia brytyjskiego tronu.

Linia sukcesji określa kolejność dziedziczenia brytyjskiego tronu przez poszczególnych członków rodziny królewskiej. Oficjalna lista ogłaszana jest przez Pałac Buckingham zawsze, kiedy któryś z członków rodziny królewskiej rodzi się lub umiera i mogło dojść do zmian w kolejności.

Kolejność następców tronu na aktualnej liście może wydawać się zaskakująca. 6. w kolejce do brytyjskiego tronu jest bowiem książę Harry, choć zrezygnował on z pełnienia oficjalnych funkcji członka rodziny królewskiej. Na 9. miejscu znajduje się natomiast książę Andrzej, który wycofał się z życia publicznego w związku z kierowanymi pod jego adresem oskarżeniami o molestowanie seksualne.

Kolejność dziedziczenia

Jak ustalana jest kolejność dziedziczenia tronu w brytyjskiej rodzinie królewskiej? Pozycje poszczególnych członków rodziny nie są stałe. Książę Andrzej urodził się w 1960 roku nie jako dziewiąty w kolejce do tronu, ale jako drugi, ponieważ był drugim synem panującej monarchini. Wyprzedzał go wówczas jedynie książę Karol.

Gdy książę Andrzej przychodził na świat znaczenie miała przy tym nie tylko kolejność narodzin dzieci, lecz także ich płeć. To dlatego starsza od niego o dekadę księżniczka Anna jest w kolejce do tronu niżej, dopiero na 17. miejscu. Ten przywilej płci zniesiono co prawda w 2013 r., ale że prawo nie działa wstecz, to księżniczka Anna pozostała niżej w kolejce do brytyjskiego tronu.

Książę Andrzej pozostawał natomiast na drugim miejscu do czasu, gdy zaczęły rodzić się dzieci zajmującego wyższą od niego pozycję w kolejce do tronu księcia Karola. Najpierw w 1982 roku wyprzedził go książę William, a w 1984 roku także książę Harry. Na zajmowane obecnie 9. miejsce książę Andrzej spadł gdy na świecie pojawili się potomkowie księcia Williama, a później także księcia Harry'ego.

Książę Harry

Według tych samych zasad zmieniała się pozycja księcia Harry'ego. Obecnie zajmuje on szóste miejsce, wyprzedzany przez, kolejno, księcia Karola (ojca), księcia Williama (starszego brata) oraz trójkę dzieci tego ostatniego.

Zachowanie szóstego miejsca w kolejności dziedziczenia brytyjskiego tronu oznacza jednocześnie, że decyzja Harry'ego o rezygnacji z pełnienia obowiązków członka rodziny królewskiej i wyprowadzka do Stanów Zjednoczonych pozostały bez wpływu na prawa do brytyjskiej korony. Podobnie jak zrzeczenie się swoich publicznych obowiązków i patronatów przez księcia Andrzeja. Ich decyzje o wycofaniu się nie są bowiem tożsame z abdykacją, wciąż są więc uwzględniani jako potencjalni następcy tronu.

Jednocześnie księżna Kate, mimo że przejęła niektóre funkcje pełnione wcześniej przez księcia Andrzeja, nie ma szans na zostanie brytyjską królową. Wynika to z faktu, że w jej żyłach nie płynie królewska krew.

Książę Harry królem?

Prawdopodobieństwo, że zajmując szóste miejsce w kolejce do tronu książę Harry zostanie królem, jest bardzo niewielkie. Mimo to niektórych niepokoi, że Harry podróżuje tym samym samolotem wraz z żoną Meghan Markle i dziećmi.

Królowa Elżbieta z rodziną na balkonie Pałacu Buckingham Reuters

W historii zdarzały się natomiast dość nieoczekiwane zmiany w kolejce do brytyjskiego tronu. Było tak chociażby w przypadku królowej Elżbiety II, która podobnie jak Harry urodziła się dopiero trzecia w kolejce do tronu. Gdyby pierwszy w kolejce jej wuj Edward VIII ożenił się i miał dzieci, jej szanse na zostanie królową stałyby się minimalne. Jednak tak się nie stało, a Edward VIII po niespełna roku na tronie abdykował w 1936 r. i korona przypadła jego bratu Jerzemu VI, ojcu Elżbiety. W ten sposób Elżbieta stała się pierwsza w kolejce do tronu jako najstarsze dziecko króla, który nie posiadał synów. Aktualna, oficjalna lista następców tronu publikowana na stronie rodziny królewskiej obejmuje 24 osoby. Są to kolejno: 1. Książę Karol 2. Książę William 3. Książę George (syn Williama) 4. Księżniczka Charlotte (córka Williama) 5. Książę Louis (syn Williama) 6. Książę Harry 7. Archie Mountbatten-Windsor (syn Harry’ego) 8. Lilibet Mountbatten-Windsor (córka Harry’ego) 9. Książę Andrzej 10. Księżniczka Beatrice (córka Andrzeja) 11. Sienna Mapelli Mozzi (córka Beatrice) 12. Księżniczka Eugenia (córka Andrzeja) 13. August Brooksbank (syn Eugenii) 14. Książę Edward (syn Elżbiety) 15. James Mountbatten-Windsor (syn Edwarda) 16. Louise Mountbatten-Windsor (córka Edwarda) 17. Księżniczka Anna 18. Peter Phillips (syn Anny) 19. Savannah Phillips (córka Petera) 20. Isla Phillips (córka Petera) 21. Zara Tindall (córka Anny) 22. Mia Tindall (córka Zary) 23. Lena Tindall (córka Zary) 24. Lucas Tindall (syn Zary)

Autor:cia//mm

Źródło: Newsweek