"To było jak horror". Półtoraroczne dziecko wpadło do studzienki kanalizacyjnej, matka wskoczyła za nim

Jak widać na nagraniu, w pewnym momencie spacerujący z mamą chłopiec ruszył do przodu i nadepnął na niedomkniętą pokrywę studzienki, po czym wpadł do kanalizacji. Metalowa klapa zatrzasnęła się tuż za nim. Amy Blith w jednej sekundzie usunęła ją na bok i zeskoczyła na dół, by ratować dziecko. – W pierwszej chwili pomyślałam: o mój Boże, on nie żyje – przyznała cytowana przez "The Independent" kobieta.

– To mogło się skończyć o wiele gorzej. Nawet nie chcę myśleć, co by się stało, gdyby to głowa uderzyła o beton jako pierwsza. On runął dosłownie na samo dno. To było jak horror – powiedziała Blyth, która na co dzień jest trenerką personalną.