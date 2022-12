Kobieta sądziła, że twarz spuchła jej od botoksu. Okazało się, że od 10 lat ma guza mózgu 

52-letnia prezenterka radiowa Jill Kenton zaczęła mieć problem z opuchlizną wokół oczu i suchością oka. Uznała, że to powikłania po wcześniejszych zastrzykach z botoksu, jednak gdy objawy nie ustępowały, udała się do lekarza. Okazało się, że od 10 lat cierpi na rzadki rodzaj guza mózgu. Mimo diagnozy kobieta nie zdecydowała się na operację usunięcia nowotworu. Ma nadzieję, że jej przypadek pomoże w lepszym zbadaniu tego typu guza.

52-letnia brytyjska prezenterka radiowa Jill Kenton jesienią 2021 roku wyprowadziła się z Londynu na wieś i zaczęła mieć problem z opuchlizną okolic oczu. Uznała, że mogą to być powikłania po wcześniejszych zabiegach medycyny estetycznej. - Zaczęłam zauważać lekką opuchliznę z boku mojego oka. Szczerze powiedziawszy myślałam, że jest to najpewniej spowodowane którąś z terapii botoksem, jakim poddałam się kilka miesięcy wcześniej. Jak się okazało, nie mogłam bardziej się mylić - wspominała kobieta cytowana przez "Independent".

Nowotwór mózgu

- Rozcięto by mnie od ucha do ucha. Fragment mojej czaszki zostałby usunięty celem dostania się do chorego obszaru. W ramach koniecznej rekonstrukcji zamontowano by płytę zastępującą usunięty fragment czaszki, a mój oczodół zostałby odbudowany przy pomocy kości z innej części mojej głowy - kobieta opisała przebieg zabiegu, który jej zaproponowano.