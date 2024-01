IQ na poziomie Einsteina. 12-latek zaproszony do Mensy

czytaj dalej

Jeden nie słyszał, drugi nie widział, ale firma została sprzedana. To są nieprawdopodobne pieniądze, które ktoś nam po prostu ukradł - powiedział poseł Koalicji Obywatelskiej Dariusz Joński, odnosząc się do ustaleń reporterów "Czarno na białym", którzy dotarli do najnowszego raportu Najwyższej Izby Kontroli, z którego wynika, że Saudi Aramco zapłaciło o 7,2 miliarda złotych mniej za część Lotosu, niż była ona warta.