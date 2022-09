Król Karol nie może podróżować z księciem Williamem, a ten z Harrym. "Silny konstytucyjny powód"

"Silny konstytucyjny powód"

Po śmierci królowej Elżbiety II i wstąpieniu na tron Karola III, następcą tronu został jego najstarszy syn, książę William. Chociaż następny po nim w linii sukcesji jest 9-letni książę George, za nim jego siostra, księżniczka Charlotte i brat, książę Louis, w rzeczywistości to książę Harry pełniłby obowiązki głowy państwa, gdyby coś się stało jego ojcu i bratu. Oczywiście do czasu, kiedy George osiągnie pełnoletność.

Dlatego cytowany przez brytyjskie media ekspert prawny i autor książek o rodzinie królewskiej Brian Hoey mówi o wynikającym właśnie z linii sukcesji "silnym konstytucyjnym powodzie", by William i Harry nie latali razem. "Królewscy doradcy musieli rozważyć wszystko i jest bardzo prawdopodobne, że to jest właśnie powodem. Teraz wydarzenia następują szybko, ale mieli długie lata, by przygotować się na wszystkie ewentualności." Dlatego ekspert nie sądzi, by bracia zdecydowali się kiedykolwiek na latanie razem, właśnie z powodów konstytucyjnych.