Ma cztery lata, umie liczyć do stu w siedmiu językach. Został najmłodszym obecnie brytyjskim członkiem Mensy

Matka Teddy'ego, Beth Hobbs, powiedziała w rozmowie z BBC, że po raz pierwszy zaczęła zauważać łatwość syna do uczenia się, kiedy powiedział, że interesują go tylko programy edukacyjne w telewizji podczas lockdownu związanego z koronawirusem . Dodaje, że chłopiec nauczył się czytać w wieku zaledwie 26 miesięcy.

Opisała także sytuację, która uświadomiła jej, że chłopiec nauczył się liczyć w obcym języku. "Grał na swoim tablecie, wydając dźwięki, których po prostu nie rozpoznawałam. Zapytałam go, co to jest, a on powiedział: 'Mamo, liczę po mandaryńsku' - powiedziała, cytowana przez BBC.