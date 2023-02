Była najmłodszą zwyciężczynią brytyjskiej loterii. Wydała fortunę i wylądowała na zasiłku, ale nie żałuje

Callie Rogers miała 16 lat, kiedy w 2003 roku trafiła na pierwsze strony gazet za sprawą wygranej w wysokości 1,8 miliona funtów (równowartość ok. 9,6 milionów złotych) w brytyjskiej National Lottery. Zwycięstwo zmieniło życie wychowywanej w rodzinie zastępczej nastolatki z Cockermouth w Anglii , która wówczas zarabiała 3,6 funta na godzinę pracując jako kasjerka - przypomniał portal stacji radiowej LBC.

Jak pisze "The Independent", najmłodsza zwyciężczyni loterii przyznała później, że wygraną kwotę wydała w krótkim czasie, przeznaczając m.in. na "szalone imprezy", ubrania, narkotyki i operacje plastyczne. Na prezenty dla przyjaciół i rodziny wydała 500 tys. funtów - stwierdziła w cytowanej przez portal rozmowie z "Daily Mirror" w 2019 roku. Jednocześnie przyznawała, że wygrana przysporzyła jej problemów. W rozmowie z "Daily Star" w 2019 roku stwierdziła, że kiedy stała się bogata, szereg osób próbowało się z nią zaprzyjaźnić, aby "zdobyć część fortuny". - W tym wieku chcesz żeby wszyscy cię lubili. Pieniądze przyniosły problemy z moją rodziną i z przyjaciółmi - stwierdziła.

Apel zwyciężczyni do organizatorów loterii

- Byłam za młoda - mówiła "Daily Mirror", podkreślając, że wciąż czuje lęk nawiązując nowe znajomości, czy zastanawiając się, co pomyśli o niej rodzina nowego partnera lub nowi przyjaciele. W tym samym 2019 roku Rogers zaapelowała do organizatorów popularnej brytyjskiej loterii, by nie zezwalali na udział w niej osobom poniżej 18. roku życia. Jej zdaniem wejście w posiadanie zawrotnej sumy w tak młodym wieku wiąże się ze zbyt dużą odpowiedzialnością. - W tym wieku możesz otrzymać najlepszą radę, ale nie potrafisz słuchać - wspominała.