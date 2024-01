23-latek zjadł niecały kawałek pizzy i zmarł

23-letni Brytyjczyk zmarł po zjedzeniu niecałego kawałka pizzy. Jak poinformowała koroner Karen Dilks, przyczyną śmierci była "ciężka reakcja alergiczna" wywołana znajdującymi się na pizzy orzeszkami ziemnymi. Dilks poinformowała, ze zaapeluje do władz o wprowadzenie regulacji, które zobowiązałyby restauracje do informowania o alergenach w produktach.

Zmarł po zjedzeniu pizzy

W poniedziałek koroner z Newcastle Karen Dilks poinformowała, że Atkinson zmarł w wyniku "ciężkiej reakcji alergicznej". 23-latek wiedział, że jest uczulony na orzeszki ziemne, nie był jednak świadomy, że znajdują się one w pizzy.

Jak przekazała koroner, Atkinson nie poinformował wcześniej restauracji o swojej alergii. Jak zarazem dodała, w menu nie było z kolei informacji, że do przygotowania kurczaka tikka masala używa się mieszanki orzeszków w proszku. Karen Dilks zapowiedziała, że wystosuje pismo "do odpowiednich władz", w którym zaapeluje o wprowadzenie regulacji, na mocy których restauracje będą zobowiązane do informowania o alergenach zawartych w potrawach w menu.