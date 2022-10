Słynny obraz przypisywany Janowi Vermeerowi tak naprawdę namalował ktoś inny, uważają badacze

"Dziewczyna z fletem" nie wyszła spod pędzla Vermeera

"Dziewczyna z fletem" przedstawia młodą kobietę siedzącą przy stole, pochylającą się w swoją lewą stronę. W lewym ręku trzyma złoty flet, a na głowie ma kapelusz. Według National Gallery of Art ogólny charakter obrazu nawiązuje do stylu malarstwa Vermeera, choćby poprzez stosowanie nietypowych pigmentów czy charakterystyczne zastosowanie rozjaśnień, ale jego jakość nie dorównuje standardom artysty. Badacze z galerii potwierdzili właśnie, że wątpliwości co do autorstwa dzieła są uzasadnione i uznali "Dziewczynę z fletem" za jedynie wykonaną w pracowni malarza w mieście Delft w Holandii. Do takich wniosków doszli po szczegółowym przeanalizowaniu sześciu obrazów, znajdujących się w Waszyngtonie, które w różnych okresach uznawane były za namalowane przez Vermeera. Celem analizy było zrozumienie "co czyni Vermeera Vermeerem". W przypadku trzech z dzieł potwierdzono pełną autentyczność - to "Ważąca perły" datowana na około 1664 rok, "Kobieta pisząca list" z około 1665 roku i "Dziewczyna w czerwonym kapeluszu" z około 1669 roku zostały namalowane przez Holendra.