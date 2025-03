Nagranie z interwencji przy Białym Domu. "Przecisnęło się przez ogrodzenie"

czytaj dalej

Niczego dobrego nie mogę powiedzieć o tym, co robi ostatnio pan prezydent, także o jego liście i pytaniach - mówił premier Donald Tusk. Odniósł się do pytań, jakie Andrzej Duda zadał mu w liście, które dotyczyły działań rządu wobec polityki migracyjnej. - To jest jedyna odpowiedź, na jaką mnie w tej chwili stać. Zostało 131 dni i jakoś damy radę - stwierdził, nawiązując do końca kadencji Dudy.